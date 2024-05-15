ЖКХ

Задолжавшим более чем за два месяца псковичам отключат подачу газа

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» продолжает проведение рейдов по приостановке поставки газа абонентам, несвоевременно оплачивающим потребленный газ. В ближайшие месяцы основные усилия компании будут направлены на отключение абонентов, накопивших долги за истекший отопительный период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

В отношении всех должников специалисты компании проводят уведомительную работу, в рамках которой сотрудники звонят должнику, выезжают в адреса абонентов-должников для проведения разъяснительной работы, информируют о способах оплаты, предлагают погасить задолженность в добровольном порядке, направляют уведомления о возможности предстоящего отключения от газоснабжения.

Отключение абонентов от газоснабжения является крайней мерой, к которой приходится прибегать, когда иные способы воздействия на должников не принесли результата. Для возобновления газоснабжения должнику придется понести дополнительные расходы – возмещение затрат по отключению и подключению природного газа.

Оплатить задолженность за газ можно различными способами, в том числе и онлайн через личные кабинеты компании.

«До принятия крайних мер в виде отключения от газоснабжения домовладений мы используем все возможности для убеждения абонентов и исправления ситуации. В большинстве случаев долги погашаются. Злостным неплательщикам специалисты газовой службы произведут работы по отключению газа. При восстановлении подачи газа должник понесет дополнительные расходы - возмещение затрат по отключению и подключению природного газа. Поэтому убедительно просим всех своевременно оплачивать потребленный газ», - рассказала начальник службы по работе с потребителями в городе Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.