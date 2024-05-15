ЖКХ

Сети для газификации восточной части города построили в Великих Луках

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» в городе Великие Луки ввели в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы среднего давления общей протяженностью почти 6 км для газификации восточной части города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Новые сети создали возможность для газификации более 150 домовладений на улицах Дубовой, Каштановой, Вертолетной, Шлюйкова, Воздухоплавателей и Аркадия Новодерёжкина с учетом перспективного строительства. Первые домовладения уже подключены к газоснабжению.

«В настоящее время в работе находится 48 заявок, по всем заключены договоры. Восемь домовладений уже подключены к сетевому газу. Продолжим подключения по мере готовности потребителей к приему газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков Антон Дымов.