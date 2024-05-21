ЖКХ

Работы по капремонту инженерных сетей провели в одном из домов Пскова

Приняты работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций многоквартирного дома №73а по улице Николая Васильева в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

В доме выполнены работы по капитальному ремонту систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий краткосрочного плана капитального ремонта на 2024 год.

Это 5-этажный дом 1975 года постройки и общей площадью 4 043,30 кв. м. В доме 4 подъезда и 60 квартир, собираемость взносов составляет 89,09%.

В соответствии с договором от 8 декабря 2023 года №113/КР подрядная организация «Капитолий» заменила в местах общего пользования магистральные трубы и стояки холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, выполнила изоляцию труб в подвальном помещении, установила общедомовые приборы учета потребления холодной воды. В подвальном помещении смонтирована насосная установка, при помощи которой дом будет обеспечен необходимым напором подачи холодной воды. В жилых помещениях также заменены стояки холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, установлены полотенцесушители.

Все работы выполнены с должным качеством и в установленные сроки. Отметим, что ранее в этом доме также были выполнены работы по капитальному ремонту крыши и системы теплоснабжения.