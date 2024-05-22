ЖКХ

«Свинский беспредел»: строительный мусор выгрузили у дороги к роднику под Псковом

Строительный мусор вывезли в лес вблизи деревни Высоцкое Псковского района. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сергей Иванов / «Жесть по-псковски»

Свалку обнаружили в лесу вдоль дороги на пути к источнику перед деревней Высоцкое со стороны деревни Глоты.

«Привезли именно сюда, куда люди приезжают отдохнуть, заняться спортом, просто подышать воздухом. Стройка (ремонт), скорее всего, в Пскове, из Питера вряд ли мусор повезут. Скорее всего, вывозят ночью, так как днём люди обратили бы внимание. Очень бы хотелось, чтобы местные власти всё-таки обратили внимание на такие деяния», - написал автор фото.

Пскович призвал штрафовать тех, кто вывозит мусор в лес. «Просто задолбал уже этот свинский беспредел», - добавил мужчина.