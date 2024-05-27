ЖКХ

Утечки в газовых резервуарах выявляют в Пушкинских Горах

В течение нескольких последних лет в поселке Пушкинские Горы не осуществлялось обслуживание газовых резервуаров, а утечки газа происходили неоднократно, на что жаловались жители. И это становилось проблемой содержания резервуаров и обеспечения их безопасного функционирования. Об этом рассказала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

В этом году действуют контрактные обязательства с ООО «Псковгазтрейдинг» на выполнение работ по аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию сжиженных углеводородных газов. Подрядчик обеспечивает обслуживание 28 резервуаров емкостей на улицах Ленина, Лермонтова, Совхозной, Южной, Турбаза.

Подрядная организация в течение года по графику обязана ежемесячно выявлять и устранять утечки в оборудовании, проверять состояние работоспособности технического оборудования, обеспечивать аварийное обслуживание установок.

«Кроме того, определён подрядчик на выполнение работ по ремонту групповых резервуарных установок - денежные средства на эти работы в размере 3 млн 300 тысяч рублей после нашего обращения выделены губернатором области Михаилом Ведерниковым», - отметила Оксана Филиппова.

До 30 августа 2024 года будут заменены редукционные головки на имеющихся газовых резервуарах. Работы начаты с улицы Ленина, 12 с присоединенными домами №№10, 12, 14 - этот объект введён в эксплуатацию в 1972 году.