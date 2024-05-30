ЖКХ

Псковичам напомнили о необходимости проведения поверки газовых счетчиков

Более 97 тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Для принятия к учету показаний счетчиков при начислении суммы платежа необходимо, чтобы прибор учета был поверен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Поверять приборы учета газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учета и может составлять от 4 до 12 лет.

«Обращаем внимание, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика», - подчеркнули в компании.

Ежемесячно в своих квитанциях «Газпром межрегионгаз Псков» размещает информацию о межповерочном интервале, а за три месяца до срока поверки абоненты в своих платежных документах получают уведомления о необходимости проведения поверки. Также всю информацию о межповерочном интервале и сроках поверки наши абоненты смогут найти в электронном дистанционном сервисе «Личный кабинет».

По истечении межповерочного интервала, а также в случае нарушения целостности пломб или неисправности счетчика, показания прибора учета не могут быть приняты к учету. В этих случаях в соответствии с пунктом 32 Правил поставки газа расчеты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг.