Тарифы на горячую воду в Пскове изменятся с 1 июля

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду в Пскове изменятся с 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».
Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС
«Всё в нашей жизни меняется. Тарифы не являются исключением. Но давайте сразу сделаем одну важную оговорку. Сами мы их себе не устанавливаем. На это есть специально обученные люди. Наше дело тут маленькое. У нас запросили наши данные и показатели, мы их передали. Взрослые дяденьки и тётеньки в высоких кабинетах всё проанализировали, рассчитали и определили, что и сколько будет стоить. Так что наше предприятие может только уведомить об изменении тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение на период с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Все изменения проводятся согласно приказов комитета по тарифам и энергетике Псковской области», - отметили на предприятии.
В ПТС привели указанные приказы:
Ознакомиться с приказами можно тут, а с новыми тарифами здесь.