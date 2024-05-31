Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кадры решают всё
на пороге перезагрузки
михайловское 60 тысяч гостей
ENERGY кешбэк-игра
где в Пскове получить права
дело ФАПное
топ заведений для выпускников
обзор
выход есть профилактика суицида
творог правда и мифы
Господин Рейтингомер
баня «Гельдт» долгожданное открытие
ПЭМЗ ищет сотрудников
ковать кадры пока горячо
Кабельный потенциал
 
 
 
ещё ЖКХ 31.05.2024 11:250 Работы по газификации Пушкиногорского района стартуют с 1 июня 31.05.2024 14:290 Тарифы на горячую воду в Пскове изменятся с 1 июля 31.05.2024 14:030 Предприятие «ЖКХ» наказали за длительное отсутствие водоснабжения в Стругах Красных 31.05.2024 11:250 Работы по газификации Пушкиногорского района стартуют с 1 июня 30.05.2024 19:400 Крышу дома на улице Санаторной капитально отремонтировали в Пскове 30.05.2024 16:040 Внутрипоселковый газопровод построили в великолукской деревне Кислово
 
 
 
Самое популярное 28.05.2024 15:0113 Фонтаносрач 29.05.2024 10:000 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными 29.05.2024 13:122 Осторожно: змеи! 26.05.2024 20:000 Синоптики дали прогноз погоды на Северо-Западе России на следующую неделю
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Тарифы на горячую воду в Пскове изменятся с 1 июля

31.05.2024 14:29|ПсковКомментариев: 0

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду в Пскове изменятся с 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Всё в нашей жизни меняется. Тарифы не являются исключением. Но давайте сразу сделаем одну важную оговорку. Сами мы их себе не устанавливаем. На это есть специально обученные люди. Наше дело тут маленькое. У нас запросили наши данные и показатели, мы их передали. Взрослые дяденьки и тётеньки в высоких кабинетах всё проанализировали, рассчитали и определили, что и сколько будет стоить. Так что наше предприятие может только уведомить об изменении тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение на период с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Все изменения проводятся согласно приказов комитета по тарифам и энергетике Псковской области», - отметили на предприятии. 

В ПТС привели указанные приказы: 

  • от 20 декабря 2023 года №266-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере горячего водоснабжения для муниципального предприятия города Пскова "Псковские тепловые сети"» на на 2024-2028 годы»,
  • от 20 декабря 2023 года №243-т «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) поставляемую муниципальным предприятием города Пскова "Псковские тепловые сети" потребителям, на 2024-2028 годы»,
  • от 20 декабря 2023 года №242-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием города Пскова "Псковские тепловые сети" потребителям, на 2024-2028 годы».

Ознакомиться с приказами можно тут, а с новыми тарифами здесь

Теги: #ЖКХ #тарифы #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 276 человек
31.05.2024, 14:300 В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи вейпов 31.05.2024, 14:290 Тарифы на горячую воду в Пскове изменятся с 1 июля 31.05.2024, 14:150 Утвержден маршрут велопарада в Пскове 31.05.2024, 14:050 Полив дорог Пскова проводят работники «СитиИнвестГрупп»
31.05.2024, 14:040 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 мая 31.05.2024, 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 31.05.2024, 14:030 Предприятие «ЖКХ» наказали за длительное отсутствие водоснабжения в Стругах Красных 31.05.2024, 14:010 Более 40% опрошенных россиян готовы отдать детей на подработку
31.05.2024, 14:010 Центральная городская библиотека Пскова приглашает на лекцию о пушкинистике Колиберского 31.05.2024, 14:000 Псковским сварщикам готовы платить около 120 тысяч рублей 31.05.2024, 13:510 Баня «Гельдт»: история, реставрация, долгожданное открытие. ЛОНГРИД 31.05.2024, 13:470 Минздрав усовершенствует порядок создания перечня жизненно важных лекарств
31.05.2024, 13:390 Стало известно, сколько человек набрали высший балл в тесте ПЛН по псковскому диалекту 31.05.2024, 13:280 СОБЫТИЕ: Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове 31.05.2024, 13:210 Псковичи стали на 25% чаще смотреть фильмы вместе с детьми — исследование 31.05.2024, 13:120 Спектакль «Постой, паровоз!» в псковском театре перенесли на 11 июня
31.05.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой «Вальяж» 31.05.2024, 13:020 Объявлен состав жюри на финале конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки» 31.05.2024, 12:490 Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 1 июня 31.05.2024, 12:250 Псковская легкоатлетка завоевала две золотые медали на чемпионате и первенстве СЗФО
31.05.2024, 12:140 Реализацию цифровых проектов обсудил Михаил Ведерников с зампредом банка «Россия» 31.05.2024, 12:091 В Псковской области создали единый медицинский центр оказания помощи детям 31.05.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Тревоги, кибербезопасность и капитулировавшие соцсети 31.05.2024, 11:520 Великолучанин украл планшет из магазина и попался росгвардейцам
31.05.2024, 11:480 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Не писатель, а агент в пальто... 31.05.2024, 11:460 Завод «Титан-Полимер» принял участие в молодежной ярмарке вакансий 31.05.2024, 11:360 Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от Тинькофф Кредит Брокера 31.05.2024, 11:280 Ловать, солнце, жара
31.05.2024, 11:280 Трактор горел в Новоржеве 31.05.2024, 11:270 Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза 31.05.2024, 11:250 Работы по газификации Пушкиногорского района стартуют с 1 июня 31.05.2024, 11:230 Дом престарелых в Стругокрасненском округе удерживал деньги умерших постояльцев
31.05.2024, 11:190 Аист угодил в яму с креозотом под Великими Луками 31.05.2024, 11:180 Для людей и машин: депутат гордумы помогает псковичам решать вопросы благоустройства дворов 31.05.2024, 11:170 «Пастырь»: Что значит поклоняться Богу? ВИДЕО 31.05.2024, 11:040 Клад нашли археологи в Пскове
31.05.2024, 11:010 Еще 38 деревень Псковской области готовы ворваться в лето на скорости 4G 31.05.2024, 11:000 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-Ливонская война и битва на Логозовицком поле 31.05.2024, 10:590 «Квартирник»: Группа «Вальяж» про блюз-рок, альбом в первый год существования и «Ангела Валеру» 31.05.2024, 10:573 В Пскове женщина украла с клумбы цветок под камерой видеонаблюдения
31.05.2024, 10:490 Фотофакт: Элементы колеса начали крепить к опорам будущего аттракциона в Пскове 31.05.2024, 10:420 «Хайпожоры»: Тревоги, кибербезопасность и капитулировавшие соцсети 31.05.2024, 10:360 Георгий Василевич: Ждем на празднике в Михайловском 60 тысяч гостей 31.05.2024, 10:300 Фотофакт: Пешеходный переход огородили у Ледового дворца в Пскове
31.05.2024, 10:230 В России могут появиться модульные мобильные убежища 31.05.2024, 10:190 В Госдуме предложили ввести скидку на кредиты семьям с детьми 31.05.2024, 10:030 Из-за удара молнии в великолукской деревне сгорели жилой дом и три постройки 31.05.2024, 10:000 Топ летних террас Пскова-2024. ЛОНГРИД
31.05.2024, 09:450 20 бывших мигрантов в Пскове проверили на состояние на воинском учёте 31.05.2024, 09:300 «Зверьё моё»: Собака и баян - (не)легко! 31.05.2024, 09:150 Вкусные и полезные призы от «Молочных продуктов Пушкиногорья» можно выиграть на детском празднике в Пскове 31.05.2024, 09:000 Иностранца в Псковской области отправили в колонию за контрабанду более 50 кг наркотиков
31.05.2024, 08:400 В Госдуму внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов 31.05.2024, 08:200 Праздничную программу провели для воспитанников Детской деревни-SOS 31.05.2024, 08:000 Дома россиян предложили оборудовать погодными датчиками 31.05.2024, 07:400 Эксперты рассказали о причинах отказов молодых людей работать водителями грузовиков
31.05.2024, 07:200 В России нашли способ объективно диагностировать паранойю 31.05.2024, 07:000 ЕГЭ по математике сдают выпускники псковских школ 30.05.2024, 22:590 В Пскове побит температурный рекорд 1995 года 30.05.2024, 22:000 Что важно учесть при трудоустройстве на сезонную работу, объяснил юрист
30.05.2024, 21:400 У животных есть осознание, заявила биолог 30.05.2024, 21:370 Снятый в Псковской области фильм номинирован на премию ИРИ 30.05.2024, 21:320 Роль вузовских музеев в популяризации спорта обсудил Дмитрий Белюков с коллегами в Москве 30.05.2024, 21:201 Ученые NASA обнаружили необычный темный кратер на Марсе
30.05.2024, 21:030 Ярмарку трудоустройства для молодежи в Пскове посетили около 560 юношей и девушек 30.05.2024, 21:000 Жизнеустройство людей с ментальными нарушениями обсудили эксперты в рамках фестиваля «Другое искусство» 30.05.2024, 21:000 Увеличения прожиточного минимума ждут в России к 2025 году 30.05.2024, 20:410 Показ музыкальной драмы «Царь Иудейский» впервые прошел в Пскове
30.05.2024, 20:400 Более 10% работающих жителей Пскова продлят отдых в июне отпусками и отгулами - опрос 30.05.2024, 20:200 Апробация рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами по экзаменам прошла в Пскове 30.05.2024, 20:130 Спектакль о пакетике представили в Псковском театре драмы 30.05.2024, 20:030 Движение транспорта запретят на нескольких улицах в Пскове из-за реконструкции сетей теплоснабжения
30.05.2024, 20:000 Росгвардейцы провели профориентационное занятие для учащихся Псковского политехнического колледжа 30.05.2024, 19:540 Псковский музей стал победителем конкурса «VK Гранты» 30.05.2024, 19:400 Крышу дома на улице Санаторной капитально отремонтировали в Пскове 30.05.2024, 19:330 Футбольный фестиваль для девочек пройдет в Пскове 20 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru