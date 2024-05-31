ЖКХ

Тарифы на горячую воду в Пскове изменятся с 1 июля

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду в Пскове изменятся с 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Всё в нашей жизни меняется. Тарифы не являются исключением. Но давайте сразу сделаем одну важную оговорку. Сами мы их себе не устанавливаем. На это есть специально обученные люди. Наше дело тут маленькое. У нас запросили наши данные и показатели, мы их передали. Взрослые дяденьки и тётеньки в высоких кабинетах всё проанализировали, рассчитали и определили, что и сколько будет стоить. Так что наше предприятие может только уведомить об изменении тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение на период с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Все изменения проводятся согласно приказов комитета по тарифам и энергетике Псковской области», - отметили на предприятии.

В ПТС привели указанные приказы:

от 20 декабря 2023 года №266-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере горячего водоснабжения для муниципального предприятия города Пскова "Псковские тепловые сети"» на на 2024-2028 годы»,

от 20 декабря 2023 года №243-т «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) поставляемую муниципальным предприятием города Пскова "Псковские тепловые сети" потребителям, на 2024-2028 годы»,

от 20 декабря 2023 года №242-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием города Пскова "Псковские тепловые сети" потребителям, на 2024-2028 годы».

Ознакомиться с приказами можно тут, а с новыми тарифами здесь.