ЖКХ

Дополнительные контейнеры для ТКО поставили в Михайловском

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - филиал ООО «Экопром» начал подготовку к Дням Пушкинской поэзии, которые пройдут в Пушкинских Горах 8-9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: «Мехуборка Псков

В связи с проведением массовых мероприятий филиал ООО «Экопром» по сложившейся традиции принимает участие в техническом обеспечении по вывозу отходов с мероприятия. Одним из этапов подготовки к праздничному событию является размещение на территории мусорных контейнеров.

В рамках подготовки к празднику в Михайловском региональный оператор по обращению с ТКО выставил десять дополнительных баков.