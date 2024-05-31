ЖКХ

Хляби небесные

Конец мая - начало июня запомнятся жителям Псковской области обилием погодных сюрпризов. Знойная погода то и дело сменялась ливнями, местами переходящими в град, а солнечный денёк мог внезапно обернуться мощной грозой. И, пока одни наслаждались долгожданными осадками, другие пытались преодолеть городские улицы вплавь и сетовали на отсутствие лодок. Третьи в это время тушили собственные дома, загоревшиеся от разрядов молний.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие климатические подарки преподнесла природа югу региона, и как справились с последствиями непогоды великолукские коммунальщики и огнеборцы.

И разверзлась бездна

После продолжительной жары дождливые выходные принесли великолучанам желаемую прохладу. А коммунальным службам добавили хлопот. Праздничный день 1 июня отметился обильным дождём, который начался в районе обеда и закончился лишь к вечеру. Местами сверкало и грохотало, порывы ветра достигали 15-17 м/сек.

Как следствие, не обошлось без поваленных деревьев. Так, на трассе Великие Луки - Локня лесные насаждения рухнули прямо на дорогу и преградили путь автомобилистам. Водители не стали ждать помощи извне и решили самостоятельно ликвидировать последствия урагана.

Скриншот: ВТРК

На следующий день ситуация усугубилась. «Сегодня во второй половине дня местами по Псковской области при грозах ожидаются ливни, кратковременное усиление ветра порывы 15-20 м/сек», - говорилось в предупреждении о неблагоприятном метеорологическом явлении от РСЧС.

Заместитель главы администрации Великих Лук Виктор Каменский тут же поручил всем службам как можно быстрее реагировать на возможные чрезвычайные ситуации на улично-дорожной сети города. В частности, муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» требовалось принять необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы ливневой канализации на автодорогах, дворовых территориях и в частном секторе, своевременно устранять затруднения в штатной работе приемных колодцев, уделить особое внимание подземным переходам и проблемных местам улично-дорожной сети.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

Работа не заставила себя ждать: начавшийся ещё в первой половине дня ливень быстро перешёл в грозу со всеми вытекающими. Обильные подтопления образовались во дворах многоквартирных домов, на тротуарах и проезжей части. И пока великолучане интересовались в соцсетях, где бы раздобыть лодку или катамаран, сотрудники коммунальных предприятий вооружились сапогами и вышли на борьбу с последствиями непогоды. Очистка приёмных колодцев вручную велась на улицах Гоголя и Малышева, проспекте Гагарина и ряде других территорий.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

Также на улицы Великих Лук была выведена спецтехника, которая откачивала дождевую воду с центральных магистралей, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Сотрудники коммунальных служб работали на наиболее проблемных участках, в том числе на улицах Карла Либкнехта, Дьяконова и в районе путепровода, где вследствие дождя скопилось большое количество воды.

Подтопления городских территорий удалось быстро ликвидировать, несмотря на серьезные объёмы жидкости, обрушившейся с неба. На случай ухудшения погодных условий спецтехника и штат предприятия и сейчас находится в полной готовности. В городской администрации подчеркнули, что к серьезным осадкам дорожники готовятся постоянно, в частности, прочищают от грязи и опавших листьев решетки ливневой канализации.

Напомним, в июне 2021 года юг области накрыла гораздо более сильная разрушительная стихия. Тогда на город обрушился целый комплекс неблагоприятных природных явлений: шквалистый сильный ветер, гроза, ливень. Причём ветер был такой силы, что сносил крыши частных домов, выбивал оконные стёкла, валил деревья. Последствия жуткого урагана, в числе которых были и подтопления, и отключения электроэнергии, устраняли не одну неделю. Частично следы прошедшейся по Великим Лукам стихии можно наблюдать и сейчас: пни на месте когда-то высоких деревьев, поваленные в лесах сосны, заменённые крыши и отсутствующая облицовка на частных домах.

Гром и молнии

Результаты минувших ливней и усиления ветра в Великих Луках оказались менее серьёзными, чем в областном центре, где затопило не только улицы, но и набережную, торговый центр и жилой дом. Сильным ветром повалило много деревьев, дождеприемные колодцы оказались забиты ветками и листьями — коммунальщики работали на износ.

Не меньше работы было у пожарных, которые тоже были вынуждены устранять все беды, причинённые стихией как в северной, так и в южной столицах региона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В этом сезоне уже несколько пожаров произошло из-за попадания молний в жилые строения. Грозовой разряд стал причиной возгорания в частном доме в деревне Иваньково Великолукского района, инцидент произошёл 30 мая. Накануне по вине грозы полыхали два дома в северной части региона: в Пскове молния угодила в жилой дом, а в Псковском районе — в садовый, расположенный в СНТ с говорящим названием «Погорелка».

За весь прошлый год в Псковской области было зафиксировано 13 подобных случаев.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Псковской области разработали памятку, как подстраховать себя от потери имущества после грозы. «Самый надежный вариант - установить на здании систему молниезащиты. Современная молниезащита состоит из трех частей: внешняя и внутренняя системы молниеотвода, и обязательная - заземление. Вместе все это обеспечивает практически стопроцентную гарантию того, что даже если молния и попадет в ваш дом, то он, а заодно и все нажитое непосильным трудом в нем, останутся целы», - подчеркнули в управлении.

В ведомстве также напомнили, что в грозу следует укрываться в помещении. Находясь в доме, нужно закрыть все окна, двери и дымоходы, не растапливать печь, отключить и не пользоваться электроприборами. Если же добраться до укрытия не представляется возможным, необходимо соблюдать общие правила безопасности:

не стоять под металлическими навесами;

оставаться в автомобиле, если непогода застигла в дороге;

сойти с мотоцикла/велосипеда;

не прятаться под высокими деревьями;

избегать водоемов.

При молнии также нельзя пользоваться мобильным телефоном.

Во время сильного ветра в МЧС рекомендуют не находиться поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрываться под деревьями, быть внимательнее и осторожнее при движении на дорогах, парковать машину подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, линий электропередач.

На момент написания данного материала в Великих Луках снова гремело и сверкало, дождь с каждой минутой усиливался. А это значит, что не все климатические сюрпризы позади, запас воды и молний на небесах ещё не иссяк. Да и лето, которое редко обходится без гроз, в самом разгаре. Нам остаётся лишь соблюдать все вышеперечисленные меры безопасности и уповать на то, что ответственные организации будут и впредь оперативно устранять все последствия непогоды, которые нас ждут в ближайшее время.

Ульяна Лаблюк