ЖКХ

Почти 85% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой

84,1% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой - это хороший показатель. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках федерального проекта "Чистая вода": проведена реконструкция станции биохимической очистки воды в Великих Луках, построена модульная станция очистки воды в деревне Родина, система водоподготовки в Дубрава-1 и Дорожном Великолукского района, водозабор и сети холодного водоснабжения в деревне Андромер Плюсского района. Начата реконструкция водозабора "Майский" в Печорах», - отметил губернатор.

По нацпроекту «Экология» Псковская область привлекла финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублей на строительство экотехнопарка.

«Фондом развития территорий» одобрена заявка на обновление коммунальной инфраструктуры военного городка «Остров-3». На 2024 год выделено 1,6 млрд рублей - это очень серьезные средства, подчеркнул губернатор.

По проекту «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ» построена станции умягчения воды Пскова (532 млн), продолжил Михаил Ведерников.

В 2023 году завершена рекультивация Псковской городской свалки. На эти цели были выделены средства из федерального бюджета в объеме 356,6 млн.

Завершено строительство пяти блочно-модульных котельных и тепловых сетей в Куньинском районе (247 млн), добавил губернатор.