ЖКХ

Хлор на хлор дает плюс

На псковском «Горводоканале» 5 июня состоялось, без преувеличения, историческое событие, которое затронет весь город: в воду, поступающую в дома псковичей, добавили последнюю дозу хлор-газа, после чего эта технология осталась в прошлом. Какую опасность она несла в себе для областной столицы и чем теперь обеззараживают воду из реки Великой, узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Было

Оператор хлораторных установок Виктор Ильин подходит к контейнеру, напоминающему очертаниями здоровенную бочку. Внутри совсем недавно находился хлор-газ, которым обеззараживали водопроводную воду в Пскове. Оператор присоединяет к бочке рукав аварийной вентиляции — в случае утечки через него из помещения должны будут уйти излишки вредного вещества. Забегая вперед: не пригодилось, строгое соблюдение технологии исключает возможность подобных эксцессов.

А пока Виктор Ильин перекрывает на контейнере вентиль и откручивает трубку отбора хлора. После этого его коллега Андрей Захаров цепляет бочку к грузоподъемному механизму и перемещает ее со стеллажа отбора на стеллаж, подготовленный для вывоза порожних контейнеров.

«На этом все», - так буднично Максим Аксенов, начальник цеха №1 очистных сооружений водопровода МП г. Пскова «Горводоканал» говорит об исторической вехе как для предприятия, так и для всего города.

По регламенту, действие которого закончилось только что, оператор должен был подключить трубку отбора хлора к следующему контейнеру. Но не подключает — следующего контейнера попросту нет. 900 кг хлор-газа в опустевшей бочке были последними, что на водоканале подмешали в свой главный продукт — воду, поступающую в дома горожан.

«Мы делаем этот значимый шаг в год 90-летия предприятия, - говорит директор «Горводоканала» Константин Болотин. - Мы подчеркиваем важность этого события, потому что говорим о безопасности, которая сегодня встает на первое место. Слава богу, мы всегда правильно хранили и применяли хлор, тратили большие деньги на безопасность, поэтому город не столкнулся с техногенной аварией. Теперь эта опасность уходит в прошлое».

Самый главный эффект, который получит город после ухода водоканала от хлор-газа — исчезнет опасный с химической точки зрения объект.

Это не просто слова. Перевозка, хранение и использование хлор-газа — это потенциальные риски с серьезными последствиями. Нестабильность элемента может привести к техногенным авариям с широкой зоной заражения. «Опасный объект» — это официальный статус, который носило предприятие из-за использования хлор-газа. Из-за него же здесь есть даже собственное подразделение гражданской обороны, обученное предотвращению и ликвидации аварии. Последнее, к счастью, не пригодилось. Теперь опасный объект ждет ликвидация: полный демонтаж и утилизация оборудования.

Без обеззараживания вода, конечно, не останется. Но теперь меняется технология. Чтобы понять, насколько прорывным стал сделанный «Горводоканалом» шаг, надо отступить чуть назад.

Как убирали органику из воды до 5 июня? Водозабор на улице Советской Армии — поверхностный. То есть воду забирает из текущей мимо предприятия реки Великой. Забирает вместе со всем, что в ней плавает. Что река, берущая начало на юге региона, собрала на всем пути своего следования, то к забору водоканала и приносит. Степень загрязнения воды сильно зависит от времени года, летом почище, а весной и осенью талые воды и дожди смывают в реку много грязи. Для ее нейтрализации в сутки уходило от 300 кг хлор-газа до целой тонны. Сколько именно добавлять, решали лаборанты.

«Вода берет столько хлора, сколько может, - объясняет инженер-технолог Ирина Иванова. - Какую Великая принесла – такую и нужно обеззаразить. Для этого в лаборатории делается специальный анализ хлоропоглощаемости».

Уже хлорированную воду проверяют на остаточный хлор. В воде его должно остаться до 1 мг на литр. Если лаборатория его обнаруживала — все в порядке, свободный хлор на месте, обеззараживание состоялось, вода больше не может принять его в себя, потому что органики в ней не осталось.

Стало

А как теперь будут обеззараживать псковскую воду? Тоже хлором. Но! Уже совсем в другом виде. Благодаря смене технологии в прошлое уходит и потенциальная химическая опасность и, что ежедневно важно для конечного потребителя — запах хлорки из воды. То есть улучшаются ее органо-лептические свойства.

Теперь речную воду в норму приводят с помощью гипохлорита натрия. Если хлор-газ — это 100% хлор, то гипохлорит — водный 19-процентный раствор. Никакой угрозы для окружающего «Горводоканал» пространства он не представляет. Перед добавлением в воду его разводят еще сильнее. Для этого на предприятии построили станцию дозирования гипохлорита. Внутри помещения всегда прохладно, температуру в районе 12 градусов поддерживают специально: гипохлорит тоже нестабилен, но в противоположном смысле — распадается в тепле. То есть замена хлора в одном виде на тот же хлор, но в другом состоянии, дает городу одни плюсы.

В новый цех приема гипохлорита приходят машины с завода химических реагентов. Насосы выкачивают раствор прямо в резервуары, для этого на станции стоит пять больших емкостей для хранения. Еще две поменьше — емкости расхода. Его уровень в соответствии с загрязненностью воды регулируют на электронном табло. Автоматика минимизирует человеческий фактор, оператору остается только следить, чтобы все показатели находились в норме да выставлять литраж на дозаторе в соответствии с результатами анализа воды. После этого насосы будут подавать в воду прозрачную жидкость с легким зеленовато-желтым оттенком.

Максим Аксенов рассказывает, что первый раз гипохлорит добавляют в воду, сразу после ее подъема из реки. После очистка, отстойка, прохождение всех положенных фильтров — 6 часов проходит прежде, чем зашедшая в систему вода отправится к конечному потребителю. И еще доза гипохлорита перед тем, как «продукт» отправится в резервуар чистой воды, откуда будет разобран горожанами. Второе хлорирование нужно, чтобы вода повторно не оказалась зараженной, проходя по трубам. До конечного потребителя она дойдет обеззараженной, но теперь без ярко выраженного запаха хлора.

«Способ обеззараживания гипохлоритом — более простой, понятный, современный и самый безопасный, - резюмирует Константин Болотин. - Мы готовились к этому почти пять лет. Проектировали и строили здание, проверяли технологию, отлаживали процесс. И как только технологическая цепочка сложилась — запустили».

Результаты этой работы каждый пскович теперь может увидеть текущими из крана в своем доме.

Юлия Магера