Капремонт в 2025 году в Пскове проведут в 34 многоквартирных домах

Капитальный ремонт общего имущества в 2025 году проведут в 34 многоквартирных домах в Пскове, собственники которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.
Работы в рамках капитального ремонта планируются по адресам:
В домах планируется менять лифты, ремонтировать системы холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, проводить капитальный ремонт крыш и фасадов. Какие работы собираются проводить в каждом доме, можно узнать тут.