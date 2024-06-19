ЖКХ

Капремонт в 2025 году в Пскове проведут в 34 многоквартирных домах

Капитальный ремонт общего имущества в 2025 году проведут в 34 многоквартирных домах в Пскове, собственники которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Работы в рамках капитального ремонта планируются по адресам:

Военный городок-3, 64, Западная, 14, Киселева, 18А, Комиссаровский переулок, 7, Конная, 28, Красноармейская, 26, Льва Толстого, 28, Лужская, 24, Максима Горького, 51, Металлистов, 4, Металлистов, 32, Николая Васильева, 75, Николая Васильева, 69А, Октябрьский проспект, 41/48, Рижский проспект, 29/31, Сиреневый бульвар, 7, Сиреневый бульвар, 9, Сиреневый бульвар, 13, Советская, 42, Советской Армии, 31, Труда, 24, Харченко, 27, Харченко, 31, Школьная, 7, Шоссейный переулок, 3, Труда, 32, Звездная, 16, переулок Машиниста, 9, Льва Толстого, 21, Комиссаровский переулок, 7А, Западная, 25А, Инженерная, 10/6, Рижский, 83, Юрия Гагарина, 5А.

В домах планируется менять лифты, ремонтировать системы холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, проводить капитальный ремонт крыш и фасадов. Какие работы собираются проводить в каждом доме, можно узнать тут.