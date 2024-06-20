ЖКХ

Газопровод ввели в эксплуатацию в порховском селе Славковичи

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительные сети высокого и низкого давления общей протяженностью 9 км и установили два пункта редуцирования газа для подключения 118 домовладений села Славковичи Порховского района. Работы выполнены в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В работе компании находится 99 заявок на догазификацию домовладений села. Пять домовладений уже готовы к приему газа.

«Для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до границ домовладений в рамках комплексных договоров выполнялись работы в границах участков», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.