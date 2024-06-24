ЖКХ

Прокуратура обязала управляющую компанию устранить нарушения в одном из домов в Порхове

Нарушения в многоквартирном доме №15 на улице Пушкина в Порхове выявила районная прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Подвал дома используется для размещения дежурных слесарей-сантехников без разрешения собственников многоквартирного дома, том числе с нарушением требований противопожарных правил.

В ходе осмотра подвального помещения многоквартирного дома установлено, что входная дверь в подвальное помещение около подъезда №1 не запирается, внутри подвального помещения организована бытовка с мебелью, а также производственная мастерская. Помещение подвала захламлено бытовой техникой и иным бытовым инвентарем, в том числе в подвальном помещении складируются бытовые отходы.

В итоге прокуратура направила управляющей компании представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона и привести подвальное помещение в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм.

Управляющая компания приняла меры к устранению нарушений жилищного законодательства, добавили в ведомстве.