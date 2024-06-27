ЖКХ

Домовладения газифицировали в порховском селе Славковичи

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» пустили газ в домовладения села Славковичи Порховского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В работе компании находится 99 заявок на догазификацию домовладений села. Пять домовладений уже готовы к приему газа.

«Сейчас провели газ на кухню, планирую дальше сделать отопление, чтоб не приходилось топить дровами. Раньше пользовались баллонным газом», — рассказала местная жительница Тамара Егорова.

Галина Комарова, жительница села Славковичи, которой 27 июня также подключили газ, отметила, что решение участвовать в программе догазификации приняли, чтобы упростить быт и освободить время.

«Это упрощает быт. Я работаю до вечера, приходится бежать за дровами. Сейчас есть и газ, и отопление, очень рады», — рассказала она.

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели проверку оборудования и подключили газ в первые дома села Славковичи. Ввели в эксплуатацию распределительные сети высокого и низкого давления общей протяженностью 9 км и установили два пункта редуцирования газа для подключения 118 домовладений села Славковичи Порховского района на прошлой неделе. Работы выполнены в рамках догазификации.

Также для сокращения сроков подключения одновременно со строительством сетей до границ домовладений в рамках комплексных договоров выполнялись работы в границах участков.

«Догазификация в Порховском районе у нас проводится в семи населенных пунктах. В селе Славковичи собственниками заключено 98 договоров, 50 из которых являются комплексными. Собственники изъявили желание провести работы внутри земельного участка силами "Газпром газораспределение Псков". Сегодня мы осуществили пуски в два домовладения, в работе ещё 45 адресов, которые мы планируем подключить до конца года», — рассказал начальник службы догазификации «Газпром газораспределение Псков» Дмитрий Гудкин.