Минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области изменился с 1 июля

С 1 июля изменился минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде капитального ремонта Псковской области.
Размер взносов составит:
- 10,07 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта;
- 11,51 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов с лифтом.