ЖКХ

Последствия непогоды устраняют в Великих Луках

Сотрудники коммунальных служб вышли на уборку последствий урагана в Великих Луках. Об этом сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В городе повалено небольшое количество деревьев.

«Бригады МП "Зеленхоз" распиливают стволы, ликвидируют сломанные и поваленные деревья, убирают ветки», - сообщают специалисты коммунальной сферы.

В уборке задействована спецтехника коммунальных предприятий. Кроме того, в ручном режиме убирают растительный мусор с тротуаров и лотковой части.