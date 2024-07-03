ЖКХ

Олег Лебедев: Шквалистый ветер, ливень и грозы нанесли немалый ущерб в Куньинском районе

Шквалистый ветер, ливень и грозы нанесли немалый ущерб в Куньинском районе. Об этом глава района Олег Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители и гости Куньинского района! Шквалистый ветер, ливень и грозы нанесли немалый ущерб в нашем районе: повалены деревья, разрушены крыши домов, повреждены опоры и линии электропередач. Сейчас пока трудно оценить масштабы разрушений, но они очень серьезные, информация продолжает поступать из разных населенных пунктов района», – рассказал Олег Лебедев.

Больше всего от стихии пострадала Жижицкая волость.

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратился местный житель с информацией, что волость полностью обесточена, отсутствует мобильная связь.

Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в районе.

«Обращаем ваше внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи трансформаторов и линий электропередач. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение!» – отметил глава района.