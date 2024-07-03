ЖКХ

Динамику газификации Псковской области представили в Совете Федерации

Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации РФ состоялось 9 июля. В мероприятии принял участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Одним из вопросов стала динамика газификации и догазификации Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 года предусматривает газификацию 54 населенных пунктов в 17 районах региона. Доступ к природному сетевому топливу получат более 24,7 тысячи домовладений и почти 70 котельных, в том числе обеспечивающих теплом социальные, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

«В 10 районов — Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Стругокрасненский и Усвятский — сетевой газ приходит впервые», – отметил губернатор.

В рамках догазификации от жителей принято более 18,4 тысячи заявок, почти все они переведены в договоры, свыше 14 тысяч из которых исполнены.

«Пятилетняя программа газификации дает возможность обеспечить сетевым природным топливом отдаленные от столицы региона территории Псковщины, расширить газовую инфраструктуру для повышения качества жизни людей и инвестиционной привлекательности субъекта. Уверен, продолжение и усиление совместной работы с властями Псковской области даст возможности найти стимулы для дополнительного ускорения ряда проектов программы», – сказал Сергей Густов.