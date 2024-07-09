ЖКХ

Ксения Григорьева об итогах реализации проекта «Чистая вода» в Псковской области

Населенные пункты во многих регионах России меняются на глазах. Появляются новые парки и скверы, обновляются уже существующие, во дворах строят современные спортивные и игровые площадки, которые посещают жители новостроек. Всё это становится возможным благодаря президентскому национальному проекту «Жилье и городская среда». По нему же в 83 субъектах страны ведется строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и прочих инженерных коммуникаций в рамках федерального проекта «Чистая вода».

О главных результатах реализации программы на территории Псковской области, доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой, и планах на перспективу Псковской Ленте Новостей рассказала врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

- Ксения Эдуардовна, сколько построено и реконструировано объектов водоснабжения и водоподготовки за весь период реализации проекта «Чистая вода» в Псковской области? Какие районы стали участниками программы?

- В рамках федерального проекта «Чистая вода» с 2019 года построены и реконструированы 9 объектов водоснабжения, в том числе системы водоснабжения, станция биохимической очистки воды, системы водоподготовки, станция модульной очистки питьевой воды, очистные сооружения, водозаборы в Бежаницком, Великолукском, Псковском районах, Плюсском муниципальном округе, в Пскове и Великих Луках. Также в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения в городе Пскове, Печорском и Порховском муниципальном округах.

- В Великих Луках в прошлом году завершили масштабную реконструкцию станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников. Расскажите подробнее об этом проекте.

- Работы на объекте велись в течение трех лет в рамках мероприятий проекта «Чистая вода». Станция биохимической очистки воды от сероводорода была построена в 1983 году и давно требовала реконструкции. Проект предусматривал ремонт всех 6 реакторов, замену технологических трубопроводов, запорной арматуры, расходомеров, а также установку целого ряда современного специализированного оборудования. Это позволило не только повысить безаварийность и надежность работы станции, но и улучшить качество воды для жителей города. Ранее в Великих Луках был реконструирован кольцевой водовод и построена централизованная сеть водопровода жилой застройки частного сектора.

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- В минувшем году масштабные работы завершились и в Великолукском районе. Благодаря участию Псковской области в президентском нацпроекте там были введены в эксплуатацию две станции водоподготовки, почему они были необходимы?

- Основным источником водоснабжения в посёлках Дубрава-1 и Дорожный Великолукского района являлись артезианские скважины. Подача воды в данных населенных пунктах осуществлялась без водоподготовки, что не отвечало санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. В связи с этим в 2022 году администрация Великолукского района подготовила проекты по строительству станций водоподготовки в указанных посёлках. В рамках двух проектов были установлены на фундамент здания системы водоподготовки и накопительные емкости производственной канализации, проложены наружные сети водоснабжения, выполнено благоустройство территории вокруг объектов. В настоящее время станции работают в штатном режиме и могут вместе выдавать свыше 300 кубометров чистой воды в сутки. Эксплуатация объектов осуществляется в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала, который производит только обслуживание и ремонт технологического оборудования. Проект в посёлке Дубрава-1 позволил обеспечить качественной питьевой водой почти 1000 человек, 10 многоквартирных жилых домов, детский сад, школу и медицинский пункт. Станция в Дорожном обеспечивает качественной питьевой водой порядка 450 человек, 5 МКД и котельную. Напомню, ранее по нацпроекту была реконструирована система водоснабжения в великолукской деревне Переслегино. Там водопровод был сильно изношен, трубы постоянно прорывало, часто случались перебои с подачей воды. В деревне живет более 1500 человек, и проект «Чистая вода» для местных жителей сыграл важную роль. В целом на юге области на данный момент обеспечены чистой водой более 86 тысяч человек — это Великолукский район и Великие Луки.

- Сколько всего жителей Псковской области в настоящее время пьют чистую воду? До какого уровня планируется довести этот показатель к концу года?

- В настоящее время доля населения Псковской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 84,1%. К концу 2024 года данный показатель увеличится до 85,4%.

- Есть ли в планах модернизация объектов водоснабжения и водоподготовки в других муниципалитетах, не вошедших в нацпроект 2019-2024 годов?

- В ходе послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию 29 февраля было анонсировано продолжение реализации федерального проекта «Чистая вода». В рамках поручения губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова на 2024 год муниципальным образованиям выделены финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, которая необходима для последующей реализации мероприятий на федеральные средства. После того, как проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, решается вопрос о выделении финансирования из федерального бюджета.

Беседовала Ульяна Лаблюк