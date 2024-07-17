ЖКХ

Николай Козловский поручил усилить контроль за газификацией в Великих Луках

Глава Великих Лук Николай Козловский поручил усилить контроль за ходом газификации в городе, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 9-го очередного заседания Великолукской городской Думы 26 июля.

Николай Козловский констатировал, что работы в данном направлении предстоит ещё много. Он поручил главе администрации города и начальнику управления ЖКХ более интенсивно, грамотно и организованно работать в этой части с правительством региона и компанией «Газпром межрегионгаз Псков».

«Важно, чтобы здесь было достаточное количество бригад, которые выполняют данные работы, и чтобы они велись качественно. Нужен постоянный контроль», - подчеркнул Николай Козловский.