«Горводоканал» Пскова организовал круглосуточное дежурство бригад на время паводка

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» перешло на усиленный режим работы в период паводка: предприятие организовало круглосуточное дежурство дополнительных бригад, сформировало запас реагентов и товарно‑материальных ценностей на случай ремонта. Особое внимание уделяется мониторингу паводковой ситуации и контролю качества питьевой воды в городе. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал заместитель директора по производству псковского «Горводоканала» Олег Панкевич.

«В первую очередь в обязательном порядке у нас по всем производственным подразделениям составляется план противопаводковых мероприятий. В связи с тем, что мы в бесперебойном режиме осуществляем водоснабжение, водоотведение города Пскова, мы формируем дополнительный запас реагентов на весь паводковый период», — пояснил он.

Олег Панкевич подчеркнул, что из‑за возможного закрытия дорог в паводковый период предприятие ежедневно формирует запас товарно‑материальных ценностей для проведения необходимого ремонта. На «Горводоканале» организован постоянный мониторинг развития паводковой ситуации.

Представитель предприятия отметил тесное взаимодействие с городскими оперативными службами: «Мы в тесном взаимодействии работаем со всеми оперативными службами в городе, такими как МЧС, единая диспетчерская служба администрации города Пскова».

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на предприятии организованы круглосуточные дополнительные бригады, которые будут дежурить до окончания паводкового периода.

Особое внимание уделяется контролю качества воды, поступающей в городскую сеть: «Идет ежедневный мониторинг, усиливается контроль за качеством исходной воды, которая будет в дальнейшем подаваться в сеть водопотребления города Пскова. Проверяем её органолептические, микробиологические показатели. В случае ухудшения дополнительно организовываем пробы, отбор проб качества воды на всех проблемных участках».

Кроме того, в период паводка проводятся дополнительные промывки городских сетей. Олег Панкевич уточнил зону ответственности предприятия: «Напомню, что "Горводоканал“ обслуживает только централизованные сети ливневой канализации, и по заявкам администрации мы также оказываем помощь по откачке и устранению каких‑то сложных участков, где централизованные ливневые сети в городе отсутствуют, — так называемых мест подтоплений в городе Пскове».