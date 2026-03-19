«Горводоканал» Пскова организовал круглосуточное дежурство бригад на время паводка

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» перешло на усиленный режим работы в период паводка: предприятие организовало круглосуточное дежурство дополнительных бригад, сформировало запас реагентов и товарно‑материальных ценностей на случай ремонта. Особое внимание уделяется мониторингу паводковой ситуации и контролю качества питьевой воды в городе. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал заместитель директора по производству псковского «Горводоканала» Олег Панкевич.
Олег Панкевич подчеркнул, что из‑за возможного закрытия дорог в паводковый период предприятие ежедневно формирует запас товарно‑материальных ценностей для проведения необходимого ремонта. На «Горводоканале» организован постоянный мониторинг развития паводковой ситуации.
Представитель предприятия отметил тесное взаимодействие с городскими оперативными службами: «Мы в тесном взаимодействии работаем со всеми оперативными службами в городе, такими как МЧС, единая диспетчерская служба администрации города Пскова».
Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на предприятии организованы круглосуточные дополнительные бригады, которые будут дежурить до окончания паводкового периода.
Кроме того, в период паводка проводятся дополнительные промывки городских сетей. Олег Панкевич уточнил зону ответственности предприятия: «Напомню, что "Горводоканал“ обслуживает только централизованные сети ливневой канализации, и по заявкам администрации мы также оказываем помощь по откачке и устранению каких‑то сложных участков, где централизованные ливневые сети в городе отсутствуют, — так называемых мест подтоплений в городе Пскове».