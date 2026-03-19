Водопровод прокладывают в двух локациях в псковской деревне Писковичи

Работы по реконструкции сетей холодного водоснабжения продолжаются в деревне Писковичи Псковского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы Псковской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры» за счет федеральных средств в размере без малого 44 млн рублей для улучшения качества водоснабжения.

Глава округа отметила, что в ходе производства работ подрядчик взаимодействует с МУП «Колхоз имени «Залита», которому предстоит эксплуатировать модернизированные сети. МУП информирует жителей о возможных локальных отключениях водоснабжения.

«Подрядчик параллельно ведет прокладку водопровода в двух локациях - у многоквартирных домов и на другой стороне, за региональной дорогой. На еженедельной планерке представители подрядчика, "Псковской газовой компании", - ознакомили нас и специалиста "Росконтроля" с текущим этапом работ, планами на предстоящую неделю и среднесрочную перспективу», - добавила глава округа.