ЖКХ

Андрей Вышкворкин: Повторений «мусорного коллапса» в Псковской области быть не должно

Повторений «мусорного коллапса» в Псковской области быть не должно. Об этом директор ООО «Экогрупп» Андрей Вышкворкин заявил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Повторения мусорных коллапсов не должно случиться. На сегодняшний момент региональный оператор имеет собственную технику, новую и современную. Выстроена понятная логистическая цепочка. Площадки временного накопления – один из методов предотвращения повторения мусорного коллапса», - рассказал Андрей Вышкворкин.

Он уточнил, что с подрядными организациями, участвующими в процессе вывоза ТКО, у «Экогрупп» имеются договорные отношения.

«Договоры имеются со всеми полигонами, операторами по захоронению. Это не только "Спецтранском". Со всеми выстроен диалог, работаем», — добавил директор «Экогрупп».