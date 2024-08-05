ЖКХ

Сергей Пайст: Площадки для сбора ТКО необходимо привести в соответствие с нормами

Работа по приведению в соответствие со стандартами и нормами площадок для сбора твердых коммунальных отходов скоро начнется в Псковской области. Об этом первый заместитель директора компании ООО «Экогрупп» Сергей Пайст сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается площадок для сбора ТКО, сейчас будет вестись плотная работа по поводу соответствия стандартам и нормам в части площадок для накопления, наличия соответствующих отсеков, их размерность, количество отходообразователей», – рассказал Сергей Пайст.

Он уточнил, что этот вопрос в Псковской области решается с 2019 года, однако на него не обращали должного внимания.

«Это работа совместная, и с органами местной власти, и с жителями. Площадки необходимо привести в соответствие со стандартами и нормами. Региональный оператор готов и будет в этом участвовать», — уточнил Сергей Пайст.