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Псковский «Горводоканал» презентовал технологию водоподготовки в международном конкурсе лучших практик

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» принимает участие в конкурсе лучших практик BRICS solutions awards в номинации «Климат и экологические технологии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Горводоканала»

«Наше предприятие многие ругают за использование подземной воды, а мы настаиваем на ее преимуществах перед речной. Да, есть известный недостаток в виде повышенной жесткости. В остальном - это идеальный ресурс. Чем глубже расположен источник воды, тем лучше естественная фильтрация через слои почвы и породы. А значит, минимум вредных примесей и микроорганизмов. А еще - рабочие подземные скважины помогают внедрять технологии, сохраняющие запасы пресной воды», - рассказали сотрудники предприятия.

Вопрос, где в Псковской области есть запасы воды высокого природного качества, был поднят еще в 2005 году. Были проведены геологические работы и обнаружен большой резерв подземных артезианских вод. В 2010 году было начато строительство подземного водозабора возле деревни Солоново. В этом году сотрудники «Горводоканала» полностью его завершили.

Благодаря подземным источникам за последние несколько лет удалось минимизировать потери ресурса, связанные с водоподготовкой.

Например, на реке Великой потери промывных вод составляют до 10% от воды, поднятой из источника. На подземном водозаборе, за счет использования технологии обезвоживания осадка промывных сточных вод, эти потери не превышают 4%.

«И, наконец, благодаря объемным запасам воды под землей нам удалось сократить подачу воды в городскую сеть из реки, а также ликвидировать крайне опасный объект – склад и систему газообразного хлора», - пояснили на предприятии.

Проблема рационального использования природных ресурсов для коммунального водоснабжения остро стоит как в большинстве регионов России, так и в других странах, продолжили эксперты.

«Горводоканал» решил заявить о своем опыте на международном уровне и участвовать в конкурсе лучших практик BRICS solutions awards в номинации «Климат и экологические технологии».

Заявки на конкурс уже поступили из Индии, Бразилии, Южной Африки и Китая. На днях руководство предприятия направило презентацию своего проекта.