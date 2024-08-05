ЖКХ

Найден источник загрязнения реки Ситовки в Великих Луках

Жалобы на грязь и зловоние, окутавшее берега реки Ситовки в Великих Луках, получили документальное подтверждение. В реке обнаружены фекалии, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: Марина Беляева / «Вконтакте»

«По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора в городе Великие Луки специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" провели исследования проб воды из реки Ситовки и установили, что ее качество не соответствует санитарным требованиям по показателям: аммиак и аммоний-ион, БПК5, E.coli, Enterococus, общие (обобщенные) колиформные бактерии, что свидетельствует о фекальном загрязнении», - рассказали в ведомстве.

Эксперты выяснили, откуда все это появилось в водоёме. Организация, отвечающая за эксплуатацию систем водоотведения в городе Великие Луки, обследовав территорию, обнаружила незаконный «аварийный» сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от магазина «Уровень» на улице Малышева, 5. От колодца частной сети канализации, принадлежащей ООО «Стандарт», выведена труба в открытый бетонный лоток, проходящий по территории бывшего локомотивовагоноремонтного завода, через который сточные воды попадают в реку Ситовку. До 17 августа руководству компании надлежит устранить незаконный сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в систему ливневой канализации.

Смотрите также Кто воду мутит?

Управление Роспотребнадзора по Псковской области направило в адрес ООО «Стандарт» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Администрация города Великие Луки возбудила дела об административном правонарушении и проводит административное расследование. Источник поступления стоков был ликвидирован силами муниципального предприятия «Водоканал» города Великие Луки. Сейчас производится механизированная очистка и промывка водоотводных лотков от скопившихся нечистот, ила и песка. Работы еще не завершены и продолжаются в штатном режиме. На это потребуется время, уточнили в Роспотребнадзоре.