Общество

Кто воду мутит?

В середине июля великолучане стали жаловаться на состояние местного ручья Ситовка, который протекает в одном из густонаселённых районов города. Вода там приобрела неестественный цвет и источала зловония. Попутно горожане начали замечать мёртвую рыбу в реке Ловати, а после купания в ближайшем к городу озере Фотьево — сыпь на теле.

Псковская Лента Новостей выяснила, как обстоят дела на водных объектах на юге области в настоящее время, и что об этом думают в Роспотребнадзоре.

Фото: Марина Беляева / «Вконтакте»

«Чёрная и вонючая»

Обращения, касающиеся ручья Ситовка, разместили в социальных сетях сразу несколько жителей города. «Можно узнать, почему городская администрация позволяет стекать сточным водам канализации в местный ручей Ситовка в районе железнодорожного вокзала, вонь от канализации стоит на ближайшие дома, по улице Гагарина точно», - обратилась горожанка к властям через официальную группу администрации.

Проживающие поблизости великолучане подтвердили, что тоже «задыхаются» от запаха, который исходит от реки/ручья. По их словам, на протяжении нескольких дней невозможно было дышать в районе улиц Вокзальной, Малышева, 3-й Ударной Армии, Ботвина, а также ТЦ «Апельсин», автовокзала и Братского кладбища.

Горожане были всерьёз обеспокоены происходящим и заподозрили в загрязнении ручья ассенизаторов, которые сливают в неположенных местах жидкие бытовые отходы, вывезенные из частного сектора. Также высказывались предположения, касающиеся некорректной работы очистных и находящейся поблизости автомойки. Звучало и мнение о том, что вода попросту застоялась. К тому же, там плавают утки, которым прохожие кидают хлеб, что тоже негативно сказывается на состоянии водоёма.

«Канава на Вокзальной. Пройти мимо и не задохнуться не реально. Что туда слили?! Воняет отвратительно, вода черная как нефть. Утки могут погибнуть от такого, так там же ещё и утята плавают», «Поберегите экологию, птиц и людей! Почему вода в ней такая черная и вонючая?» - писали горожане во все инстанции.

О неудовлетворительном состоянии ручья и исходящем от него неприятном запахе великолучане сообщали и в сентябре прошлого года. Место, куда многие взрослые и дети ходят кормить уток, напоминало «болото», даже несмотря на регулярный покос травы вдоль берега.

Фото: Марина Беляева / «Вконтакте»

Летом 2021 года горожане также били тревогу, когда у ручья на улице Вокзальной появился зловонный запах, а цвет воды изменился. Тогда специалисты нашли источник загрязнения - трубу со сточными водами, однако имя её собственника не разглашалось.

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Аварийный сброс

В администрации города оперативно отреагировали на жалобы горожан. «Для определения источника поступления канализационных стоков сотрудниками МУ «УЖКХ» 16 июля обследовано русло реки Ситовка вверх по течению. В настоящее время обнаружена возможная точка излива загрязнений. Выполнены мероприятия по локализации источника поступления канализационных стоков. До 19 июля запланированы мероприятия по комиссионному обследованию участка и определению лиц, ответственных за содержание канализационных сетей», - говорилось в сообщении властей.

К работе подключились специалисты Роспотребнадзора. По результатам лабораторных исследований проб, взятых из Ситовки, оказалось, что норма содержания аммиака в ней превышена в 10 раз.

«На ситуацию по реке Ситовке Управление Роспотребнадзора по Псковской области отреагировало незамедлительно: на место выехала комиссия, в которую вошли представители МУ «УЖКХ города Великие Луки» и сотрудники Роспотребнадзора, они отобрали пробы воды на исследование по микробиологическим показателям и на содержание нефтепродуктов. Установлена причина — это аварийный сброс из канализационного коллектора», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако, уточнили в Роспотребнадзоре, хозяйствующий субъект, осуществляющий сброс неочищенных вод, пока не установлен. В связи с этим вынести предостережение о несоблюдении обязательных требований с целью устранения нарушений некому.

Другими словами, как и предполагали великолучане, в реку снова попало содержимое канализации. Горожане надеются, что виновные будут найдены.

В случае обнаружения незаконного сброса отходов на территории Великих Лук горожанам следует сообщить об этом по телефону: 8 (81153) 3-02-08. Это позволит специалистам вовремя отреагировать и минимизировать ущерб.

Благодаря тому, что источник загрязнения Ситовки был вовремя обнаружен и локализован, неприятный запах вблизи водоёма уже практически исчез. Вероятно, сократилась и концентрация опасных веществ. Однако с учётом того, что ситуация год от года повторяется, некоторые предлагают кардинальное решение - вовсе ликвидировать водоём, засыпав его.

Фото из паблика «Подслушано Великие Луки»

«Я 40 лет живу в этом районе, 10 из которых - непосредственно рядом с этой так называемой речкой, и каждый вам скажет, что она там не нужна, людям нужно полезное пространство в центре большого района города», - высказал своё мнение один из жителей города Олег Тришкин.

Мёртвая рыба и сыпь

Судя по всему, этим летом подверглась загрязнению и река Ловать, протекающая на юге региона. Местные рыбаки начали замечать мёртвую рыбу в нижнем течении водоёма территории Великолукского района ещё в июне. Они предположили, что причиной гибели водных ресурсов стало загрязнение воды, либо деятельность браконьеров.

«Это место впадения реки Лазавица в реку Ловать. Мы вчера отработали данное сообщение, отправили информацию для проведения проверок в Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру», – отреагировали на ситуацию в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Фото: Андрей Сухоруков / «ВКонтакте»

К проверке подключилась прокуратура области. По данным ведомства, в акватории и береговой полосе реки Ловати обнаружили более 100 трупов рыб различных пород - щуки, карася, окуня. Был произведен отбор проб воды, которые отправили на лабораторные исследования и испытания. В отобранном материале специалисты нашли следы органики, а на берегу заметили выжженное пятно неизвестного происхождения, сообщала Великолукская телерадиокомпания. Причастные к сбросу на прибрежную территорию вредных веществ в настоящее время не установлены.

В июле подобные сообщения о гибели рыбы продолжили появляться в великолукских пабликах. Мы направили в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру запрос, касающийся проведения проверки по факту гибели рыбы в реке Ловати, а также по вопросам качества воды в Ситовке. Ответ будет опубликован на сайте ПЛН по мере его поступления.

Вызывает обеспокоенность у населения и качество воды в других водоёмах. К примеру, по словам местных жителей, купание в ближайшем к городу озере Фотьево может закончиться весьма плачевно. Некоторые горожане заявляют, что после посещения водоёма у них появляется сыпь и зуд. При этом другие отдыхающие, которые регулярно плавают в данном водоёме, уверяют, что всё хорошо.

«Призываем вас к сознательности и рекомендуем не купаться в озере в связи с неоднократными случаями появления сыпи после купания. Если вы или ваши дети все-таки собираетесь купаться, то всю ответственность за последствия вы берете на себя», - такое сообщение было опубликовано в группе ТОСа «Фотьевский край», который следит за состоянием прибрежной зоны, ещё 5 июня.

Фото: ТОС «Фотьевский край» / «ВКонтакте»

В Роспотребнадзоре заметили, что проверка воды из озера Фотьево не проводилась. «Но наши специалисты выезжали на место, видели, что в озере плавают утки, плещутся собаки, тут же купаются люди. Для отдыха и купания мы рекомендуем выбирать только официально открытые пляжи», - подчеркнули в ведомстве.

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Людям, осознанно загрязняющим водные объекты, может грозить вплоть до уголовной ответственности. Однако безответственное отношение к одному из самых главных ресурсов планеты чревато гораздо более опасными последствиями — от гибели и вымирания животных и рыб до вспышек инфекционных заболеваний. С учётом увеличения количества загрязнённых водоёмов на территории региона компетентным органам стоит усилить работу по выявлению и наказанию нарушителей, а населению и впредь проявлять бдительность - сообщать о возможных происшествиях и выбирать для купания только проверенные специалистами места.

Ульяна Лаблюк