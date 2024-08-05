ЖКХ

Жителей великолукской деревни обеспечили качественной питьевой водой благодаря приставам

Жители деревни Переслегино Великолукского района обеспечены качественной питьевой водой благодаря судебным приставам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Жители деревни Переслегино обращались в органы местного управления с просьбой решить проблему в системе водоснабжения. После их обращения был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядчик произвел работы ненадлежащим образом, вода не соответствовала нормам. Заказчик подал исковое заявление об устранении недостатков в Арбитражный суд Псковской области. Суд обязал подрядчика в рамках гарантийных обязательств устранить недостатки, а именно: засыпать реагенты в баллонные фильтры, которые отвечают за эффективность очистки и качество воды.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия неисполнения решения суда. Поскольку в добровольный срок недостатки не были устранены, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудник службы применил комплекс мер принудительного исполнения. Директору организации неоднократно вручали требования об исполнении решения суда, устанавливали сроки для исполнения судебного акта. Директор был предупрежден, что в случае неисполнения содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера он будет привлечен к административной и уголовной ответственности.

Директор строительной компании устранил все недостатки. Теперь жителям деревни Переслегино доступна качественная питьевая вода.