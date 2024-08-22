ЖКХ

В многоквартирном доме в Великих Луках отремонтировали сразу четыре элемента в рамках капитального ремонта

Ремонт крыши, фасада, систем теплоснабжения и электроснабжения приняли в многоквартирном доме на улице Ставского, 8 в городе Великие Луки. Работы осуществлялись в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2024 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Подрядная организация ООО «СтройКом» выполнила ремонт фасада, остальные работы были выполнены подрядной организацией ООО «Созидатель». Все указанные работы были выполнены качественно и с соблюдением установленных сроком. Региональный оператор слаженно взаимодействовал с подрядными организациями и собственниками помещений. Члены приемочной комиссии в полном объёме и без замечаний приняли проделанные работы

До/после

Напомним, в рамках краткосрочного плана на текущий год в городе Великие Луки были запланированы работы по капитальному ремонту 23 элементов в 11 многоквартирных домах.

По состоянию на 27 августа 2024 года выполнены работы по ремонту 12 элементов в восьми многоквартирных домах, на завершающей стадии находятся работы по ремонту еще трёх элементов в трёх домах. Процент выполнения работ в «южной столице» Псковской области составляет 68%. Собираемость взносов на капитальный ремонт за семь месяцев 2024 года находится на уровне 88,9%.