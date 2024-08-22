«Новый квартал» заменил канализационные трубы в многоквартирном доме в псковской Черехе

Сотрудники управляющей компании «Новый квартал» произвели замену канализационных труб в подвальном помещении многоквартирного дома в деревне Череха Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: управляющая компания «Новый квартал»
«Новый квартал» проводит капитальный ремонт в многоквартирном доме №145 на улице ДОС.
Работы ведутся в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Рабочие приведут торцевую стену, установят пластиковые окна в местах общего пользования.