«Экопром» в Псковской области требует у «Экогрупп» почти 26 млн рублей

Бывший региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области «Экопром» подал иск к новому регоператору «Экогрупп» за неисполнение договора аренды. Информация следует из материалов дела на сайте Арбитражного суда Псковской области.
Сумма иска составляет 25 млн 976 тысяч рублей.
Арбитражный суд Псковской области пока оставил иск без движения.
Напомним, филиал ООО «Экопром» лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором.
Ранее экс-руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.