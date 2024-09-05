ЖКХ

Вооружиться тазами и кастрюлями призвали жителей домов на Завеличье

Ремонтные работы на сетях на улице Шестака в Пскове невозможны без отключения подачи горячего водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Вы же помните о ремонтных работах, которые проводит компания А3+ на улице Шестака? Так вот. Подрядчики пытаются завершить строительно-монтажные работы и провести опрессовку сетей, которые переложили. Все эти мероприятия невозможны без отключения подачи горячего водоснабжения. Так что если вы уже убрали тазики и кастрюли на антресоль, думая, что они не пригодятся до следующего лета, то возвращайте их ещё на одну неделю», - призвали псковичей в «Псковских тепловых сетях».

Отключение будет осуществляться в два этапа. С 16 по 22 сентября будут отключены следующие абоненты:

улица Шестака, дома №№20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33;

улица Генерала Маргелова дома №№9, 11, 15, 17, 19, 23.

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Второй этап отключения стартует с 19 по 22 сентября и затронет следующих абонентов:

улица Шестака, дом №18А (детский садик «Аистёнок»);

улица Юбилейная, дома №№30А, 32, 32А;

улица Шестака, дома №№11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33;

улица Майора Доставалова, дома №№10, 12;

улица Генерала Маргелова дома №№9, 11, 15, 17, 19, 23.

«Друзья, мы 100 раз обращались к самым разным подрядным организациям с просьбой не браться за работы, если вы не уверены в своих силах. Если вы не можете гарантированно закончить в срок, то поищите себя в другом деле. Сфера энергетики - это сложная и ответственная область. Здесь нельзя быть самоуверенными и подходить к работе легковесно. Если вы решили взяться за работы, то не ждите чуда, не ждите, что кто-то придёт и всё за вас сделает! Здесь нужно работать! Мы перекладываем по 10 километров сетей в год и знаем, что это такое и какой это каторжный труд. У нас нет негатива к конкретным людям или организациям. Мы хотим только одного - чтобы в квартирах жителей нашего города было тепло! Хоть это и не наша вина, но мы приносим жителям свои искренние извинения за доставленные неудобства», - заключили в ПТС.