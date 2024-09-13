ЖКХ

Три дома в Палкино отремонтировали по программе капремонта

Три дома в Палкино отремонтировали по программе капремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального фонда капитального ремонта.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Псковской области. В рамках краткосрочного плана на 2024 год завершены работы по капитальному ремонту фасадов трех многоквартирных домов в поселке Палкино. Это дома по адресам:

улица Изборская, 18;

улица Псковская, 11;

улица Псковская, 13.





На фото: Палкино, улица Изборская, 18

В рамках мероприятий по капитальному ремонту фасада дома №18 по улице Изборской был выполнены работы по ремонту кирпичной кладки отдельными местами, произведен ремонт цоколя и устройство отмостки, установлены новые окна и двери в местах общего пользования. Произведена расчистка и последующее окрашивание откосов и перемычек. Также отремонтированы площадки входов в подъезд, установлены решетки для очистки обуви.

На фото: Палкино, улица Изборская, 18

В домах №11 и №13 по улице Псковской произведена очистка стен от старой штукатурки, выполнена окраска поверхностей фасадов и наружных откосов. Выполнен ремонт кирпичной кладки и цоколя. В местах общего пользования заменены окна и двери, выполнено устройство отмостки, восстановлены декоративные элементы фасадов. Выполнено устройство площадок входов в подъезды, установлены козырьки над входными дверьми, решетки для очистки обуви. Окрашены газовые трубы. В доме №11 также выполнен ремонт балконных плит, установлены новые ограждения на балконах.

Все работы выполнены в соответствии с проектно-сметой документацией, с должным качеством и в установленные сроки, рассказали в фонде. Ранее в указанных многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта также были выполнены работы по капитальному ремонту крыш.