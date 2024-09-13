ЖКХ

Внутрипоселковый газопровод построили в печорской деревне Молочково-Дубенец

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили внутрипоселковый газопровод в деревне Молочково-Дубенец Печорского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Распределительные сети протяженностью более 1 км позволяют газифицировать 39 домовладений. К настоящему времени от жителей деревни принято 9 заявок на догазификацию, все они переведены в договоры.

Всего в Печорском округе заключено 974 договора на социальную газификацию, 590 из которых исполнены.