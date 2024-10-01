ЖКХ

Зима на носу: как Великие Луки готовились к отопительному сезону

В преддверии холодов предприятия коммунальной сферы проводят большой объем работ. Специалисты проверяют работоспособность котельного оборудования, техники и инженерных сетей, запасаются ГСМ и организуют многие другие мероприятия. От всего этого напрямую зависит комфорт горожан в ближайшие месяцы, тепло ли будет в их домах.

Псковская Лента Новостей выяснила, как готовились к зиме коммунальщики Великих Лук. Когда в южной столице включат отопление, что было сделано для повышения надежности теплоснабжения, и как планируется содержать улично-дорожную сеть города в предстоящем сезоне - в материале Ульяны Лаблюк.

Стопроцентная готовность

На сегодняшний день Великие Луки на 100% готовы к отопительному сезону. К концу сентября муниципальные предприятия уже завершили все необходимые работы, управляющие компании города сдали паспорта готовности.

Заместитель начальника городского УЖКХ Надежда Васильева напомнила, что подготовка к очередному отопительному периоду начинается сразу после того, как заканчивается предыдущий - то есть, весной. Проводится осмотр оборудования и сетей, составляется план ремонтов, что позволяет заблаговременно выявлять слабые места и в последующем избежать аварий, и проводится масса других мероприятий.

В Великих Луках за прошедшие месяцы выполнен большой объём работ. К примеру, муниципальное предприятие «Тепловые сети» проводило текущий и капитальный ремонты тепловых сетей, котельного оборудования, зданий и сооружений, выполнило ревизию запорной арматуры, установленной в тепловых камерах на тепловых сетях, организовало техническое обследование, диагностирование, освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности технических устройств и подведомственных объектов. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполнялись как собственными силами предприятия, так и с привлечением подрядных организаций.

Активной подготовкой объектов осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов занималось МП «Водоканал», не остались в стороне и управляющие организации. «За счет средств, поступающих в качестве платы за текущий ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов, управляющие организации проводят работы по текущему ремонту фасадов, кровель, панельных швов, балконов, подвальных помещений. Также УК заключают договоры на техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, силами сторонней организации проводят промывку отопительных систем», - перечислила Надежда Васильева и подчеркнула, что все работы выполняются в срок.

К примеру, промывка 729 тепловых узлов, что составляет 100%, во всех многоквартирных домах была выполнена уже к 5 сентября силами ООО «Жилищно-ремонтная служба».

В настоящее время коммунальные предприятия города готовы обеспечить бесперебойную подачу тепла, констатировала Надежда Васильева и уточнила, что на случай непредвиденных ситуаций в период отопительного сезона всегда есть чёткий план действий. «Если что-то происходит, сразу оперативно устраняется», - заверила специалист.

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Температура под контролем

Когда же в дома горожан придёт тепло? «По действующему законодательству подача тепловой энергии в жилые дома начинается при условии, что среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней устанавливается меньше 8°С», - отметила заместитель начальника городского УЖКХ. При этом, если столбики термометров в среднем показывают +10 градусов, теплоснабжающие организации могут начать периодическое протапливание абонентов.

На текущей неделе в Псковской области ожидается похолодание и дожди, в отдельные дни понижение температуры ниже 0 градусов. По прогнозам синоптиков, в целом дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов, ночью - от 3 до 8 градусов тепла.

С учётом складывающихся погодных условий в администрации Великих Лук приняли решение начать подачу тепла абонентам уже с 1 октября. Как всегда, в первую очередь отопление придет на объекты социальной сферы - в больницы, поликлиники, детские сады, школы и детские учреждения по заявкам абонентов.

Надежда Васильева уточнила, что мониторинг температурного режима в помещениях объектов социальной сферы осуществлялся ежедневно, и все показатели были в норме. Массовых обращений от горожан, касающихся необходимости включения отопления, тоже пока не поступало. Специалист также заметила, что в начале и конце отопительного сезона жители Великих Лук, как и псковичи, традиционно делятся на два лагеря: одним жарко, другим холодно.

Напомним, в прошлом году подача тепла в южной столице стартовала 5 октября, когда к отоплению подключили учреждения социальной сферы. После этого отопление начали постепенно подавать в жилые дома, административные и общественные здания. В 2022 году отопительный период в Великих Луках начался 7 сентября - стали протапливать социальные объекты, а в жилые дома теплоноситель поступил с 19 сентября.

В ожидании начала отопительного сезона текущего года собственникам квартир в МКД напоминают о необходимости следить за состоянием внутриквартирного оборудования и в случае выявления каких-либо неисправностей сразу же обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Например, при завоздушивания приборов отопления.

Материалы и ресурсы в наличии

В преддверии похолодания всегда ведётся подготовка не только к пуску тепла, но и к содержанию улично-дорожной сети в осенне-зимний сезон. Зачастую этот период сопряжён с неблагоприятными погодными явлениями, и коммунальные службы должны быть готовы к устранению возможных последствий.

«У нас есть три муниципальных контракта: с «Дорожно-строительным управлением города Великие Луки», «Спецавтохозяйством» и «Зеленхозом». ДСУ обеспечивает выполнение комплекса работ по текущему ремонту, в том числе локальными картами, асфальтобетонного покрытия на участках городских дорог. «Спецавтохозяйство» в рамках контракта обеспечивает комплекс работ по содержанию улично-дорожной сети и иных проездов, на это предприятие, в основном, возлагается обязанность по очистке от снега, распределению пескосоляной смеси на городских улицах. «Зеленхоз» занимается благоустройством: к примеру, в зимний период очищает и подсыпает скверы, парки, набережные», - рассказала Надежда Васильева.

Она уточнила, что на сегодняшний день на базе МП «Спецавтохозяйство» имеется вся необходимая техника для выполнения комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города в холодное время года. В наличии пескоразбрасователи, грейдеры, тракторы, самосвалы, снегопогрузчики и погрузчики, пескоразбрасыватели. Готова к работе новая техника, которая была приобретена благодаря поддержке правительства Псковской области в прошлом году и хорошо себя зарекомендовала.

«Подготовлены и находятся на складе 4,5 тыс. тонн пескосоляной смеси для обработки проезжих частей города и тротуаров в зимний период. На всех подведомственных предприятиях имеется складской запас запасных частей, горюче-смазочные материалы и финансовые ресурсы для обеспечения устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения города», - резюмировала заместитель начальника городского УЖКХ.

Она добавила, что в рамках подготовки к зиме в Великих Луках 1 октября стартует осенний месячник по благоустройству, в ходе которого будет вестись очистка общественных и иных территорий. В уборке традиционно примут участие муниципальные и коммерческие предприятия, жители многоквартирных домов и частного сектора.

С наступлением осени вопросы ЖКХ становятся самыми злободневными. Как только столбики термометров начинают ползти вниз, население проявляет интерес к вопросам отопления, а с выпадением осадков - к работе служб, ответственных за содержание дорог. Поэтому с наступлением первых холодов коммунальные предприятия должны быть готовы к погодным сюрпризам, чтобы оперативно реагировать на их последствия.

Ульяна Лаблюк