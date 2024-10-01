Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Фермерство по любви
Корпоратив в ресторане Helga
Объекты агротуризма
карта отдыха и туризма
Лонгрид мифы о молоке
Баня Помощница от простуд
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Первый урожай черной смородины
Чехов в гостях у Гельдта
Великолепное Трио
Кружки и секции для детей
нейросетевой Пушкин
 
 
 
ещё ЖКХ 01.10.2024 14:530 Зима на носу: как Великие Луки готовились к отопительному сезону 01.10.2024 14:530 Зима на носу: как Великие Луки готовились к отопительному сезону 01.10.2024 14:430 40% тепловых сетей в Псковской области нуждаются в замене 01.10.2024 11:550 Суд признал законным решение Псковского УФАС оштрафовать «Экопром» 01.10.2024 10:040 Отопительный сезон стартует в Псковском районе 30.09.2024 16:120 Оптовые цены на газ для всех потребителей в РФ в 2025 году будут индексированы на 10,3%
 
 
 
Самое популярное 24.09.2024 09:579 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 26.09.2024 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах 27.09.2024 11:1110 Псковский торг: рынок вместо рынка 24.09.2024 17:214 В аграрном комитете псковичам объяснили переезд областной ярмарки с Октябрьской площади
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Зима на носу: как Великие Луки готовились к отопительному сезону

01.10.2024 14:53|ПсковКомментариев: 0

В преддверии холодов предприятия коммунальной сферы проводят большой объем работ. Специалисты проверяют работоспособность котельного оборудования, техники и инженерных сетей, запасаются ГСМ и организуют многие другие мероприятия. От всего этого напрямую зависит комфорт горожан в ближайшие месяцы, тепло ли будет в их домах.

Псковская Лента Новостей выяснила, как готовились к зиме коммунальщики Великих Лук. Когда в южной столице включат отопление, что было сделано для повышения надежности теплоснабжения, и как планируется содержать улично-дорожную сеть города в предстоящем сезоне - в материале Ульяны Лаблюк.

 

Стопроцентная готовность

На сегодняшний день Великие Луки на 100% готовы к отопительному сезону. К концу сентября муниципальные предприятия уже завершили все необходимые работы, управляющие компании города сдали паспорта готовности.

Заместитель начальника городского УЖКХ Надежда Васильева напомнила, что подготовка к очередному отопительному периоду начинается сразу после того, как заканчивается предыдущий - то есть, весной. Проводится осмотр оборудования и сетей, составляется план ремонтов, что позволяет заблаговременно выявлять слабые места и в последующем избежать аварий, и проводится масса других мероприятий.

В Великих Луках за прошедшие месяцы выполнен большой объём работ. К примеру, муниципальное предприятие «Тепловые сети» проводило текущий и капитальный ремонты тепловых сетей, котельного оборудования, зданий и сооружений, выполнило ревизию запорной арматуры, установленной в тепловых камерах на тепловых сетях, организовало техническое обследование, диагностирование, освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности технических устройств и подведомственных объектов. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону выполнялись как собственными силами предприятия, так и с привлечением подрядных организаций.

Активной подготовкой объектов осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов занималось МП «Водоканал», не остались в стороне и управляющие организации. «За счет средств, поступающих в качестве платы за текущий ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов, управляющие организации проводят работы по текущему ремонту фасадов, кровель, панельных швов, балконов, подвальных помещений. Также УК заключают договоры на техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, силами сторонней организации проводят промывку отопительных систем», - перечислила Надежда Васильева и подчеркнула, что все работы выполняются в срок.

К примеру, промывка 729 тепловых узлов, что составляет 100%, во всех многоквартирных домах была выполнена уже к 5 сентября силами ООО «Жилищно-ремонтная служба».

В настоящее время коммунальные предприятия города готовы обеспечить бесперебойную подачу тепла, констатировала Надежда Васильева и уточнила, что на случай непредвиденных ситуаций в период отопительного сезона всегда есть чёткий план действий. «Если что-то происходит, сразу оперативно устраняется», - заверила специалист.

Температура под контролем

Когда же в дома горожан придёт тепло? «По действующему законодательству подача тепловой энергии в жилые дома начинается при условии, что среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней устанавливается меньше 8°С», - отметила заместитель начальника городского УЖКХ. При этом, если столбики термометров в среднем показывают +10 градусов, теплоснабжающие организации могут начать периодическое протапливание абонентов.

На текущей неделе в Псковской области ожидается похолодание и дожди, в отдельные дни понижение температуры ниже 0 градусов. По прогнозам синоптиков, в целом дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов, ночью - от 3 до 8 градусов тепла.

С учётом складывающихся погодных условий в администрации Великих Лук приняли решение начать подачу тепла абонентам уже с 1 октября. Как всегда, в первую очередь отопление придет на объекты социальной сферы - в больницы, поликлиники, детские сады, школы и детские учреждения по заявкам абонентов.

Надежда Васильева уточнила, что мониторинг температурного режима в помещениях объектов социальной сферы осуществлялся ежедневно, и все показатели были в норме. Массовых обращений от горожан, касающихся необходимости включения отопления, тоже пока не поступало. Специалист также заметила, что в начале и конце отопительного сезона жители Великих Лук, как и псковичи, традиционно делятся на два лагеря: одним жарко, другим холодно.

Напомним, в прошлом году подача тепла в южной столице стартовала 5 октября, когда к отоплению подключили учреждения социальной сферы. После этого отопление начали постепенно подавать в жилые дома, административные и общественные здания. В 2022 году отопительный период в Великих Луках начался 7 сентября - стали протапливать социальные объекты, а в жилые дома теплоноситель поступил с 19 сентября.

В ожидании начала отопительного сезона текущего года собственникам квартир в МКД напоминают о необходимости следить за состоянием внутриквартирного оборудования и в случае выявления каких-либо неисправностей сразу же обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Например, при завоздушивания приборов отопления.

Материалы и ресурсы в наличии

В преддверии похолодания всегда ведётся подготовка не только к пуску тепла, но и к содержанию улично-дорожной сети в осенне-зимний сезон. Зачастую этот период сопряжён с неблагоприятными погодными явлениями, и коммунальные службы должны быть готовы к устранению возможных последствий.

«У нас есть три муниципальных контракта: с «Дорожно-строительным управлением города Великие Луки», «Спецавтохозяйством» и «Зеленхозом». ДСУ обеспечивает выполнение комплекса работ по текущему ремонту, в том числе локальными картами, асфальтобетонного покрытия на участках городских дорог. «Спецавтохозяйство» в рамках контракта обеспечивает комплекс работ по содержанию улично-дорожной сети и иных проездов, на это предприятие, в основном, возлагается обязанность по очистке от снега, распределению пескосоляной смеси на городских улицах. «Зеленхоз» занимается благоустройством: к примеру, в зимний период очищает и подсыпает скверы, парки, набережные», - рассказала Надежда Васильева.

Она уточнила, что на сегодняшний день на базе МП «Спецавтохозяйство» имеется вся необходимая техника для выполнения комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города в холодное время года. В наличии пескоразбрасователи, грейдеры, тракторы, самосвалы, снегопогрузчики и погрузчики, пескоразбрасыватели. Готова к работе новая техника, которая была приобретена благодаря поддержке правительства Псковской области в прошлом году и хорошо себя зарекомендовала.

«Подготовлены и находятся на складе 4,5 тыс. тонн пескосоляной смеси для обработки проезжих частей города и тротуаров в зимний период. На всех подведомственных предприятиях имеется складской запас запасных частей, горюче-смазочные материалы и финансовые ресурсы для обеспечения устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения города», - резюмировала заместитель начальника городского УЖКХ.

Она добавила, что в рамках подготовки к зиме в Великих Луках 1 октября стартует осенний месячник по благоустройству, в ходе которого будет вестись очистка общественных и иных территорий. В уборке традиционно примут участие муниципальные и коммерческие предприятия, жители многоквартирных домов и частного сектора.

С наступлением осени вопросы ЖКХ становятся самыми злободневными. Как только столбики термометров начинают ползти вниз, население проявляет интерес к вопросам отопления, а с выпадением осадков - к работе служб, ответственных за содержание дорог. Поэтому с наступлением первых холодов коммунальные предприятия должны быть готовы к погодным сюрпризам, чтобы оперативно реагировать на их последствия.

Ульяна Лаблюк

Теги: #великие луки #отопительный сезон #отопление #зима #уборка дорог #осень
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 95 человек
01.10.2024, 15:540 22 ребенка погибли в загоревшемся автобусе в Таиланде 01.10.2024, 15:410 В 10 муниципалитетах Псковской области прибыльными признаны 100% сельхозпредприятий 01.10.2024, 15:280 Михаил Ведерников: Старшее поколение принимает деятельное участие в общественной жизни региона 01.10.2024, 15:130 Псковские юноши завоевали «бронзу» на международном турнире по волейболу
01.10.2024, 15:080 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 2 октября 01.10.2024, 14:530 Зима на носу: как Великие Луки готовились к отопительному сезону 01.10.2024, 14:430 40% тепловых сетей в Псковской области нуждаются в замене 01.10.2024, 14:400 Доверие псковичей к руководителям с возрастом снижается – опрос 
01.10.2024, 14:390 Концерт органной музыки при свечах пройдет в Печорах 01.10.2024, 14:240 Свыше 35% псковских школ находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта 01.10.2024, 14:180 При столкновении мопеда и грузовика на трассе «Псков» пострадал ребенок 01.10.2024, 14:120 Великолучанина подозревают в незаконной регистрации граждан Таджикистана
01.10.2024, 14:000 Особый противопожарный режим отметили в Стругокрасненском округе 01.10.2024, 14:000 Во вторую смену учатся свыше 10% псковских школьников 01.10.2024, 13:530 В Стругокрасненском округе реализованы проекты ТОС на сумму более 21 млн рублей 01.10.2024, 13:470 Более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в Псковской области
01.10.2024, 13:400 Сборная Псковской области по брейкингу завоевала шесть медалей на всероссийских соревнованиях 01.10.2024, 13:360 37 зданий дошкольных организаций требуют капремонта в Псковской области 01.10.2024, 13:270 В новом сезоне постараемся перезагрузить ансамбль «Псков» – Алексей Репников 01.10.2024, 13:230 Наибольшие трудности с транспортной доступностью отмечены в Гдовском, Куньинском и Палкинском районах
01.10.2024, 13:200 В Госдуме не поддержали идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости 01.10.2024, 13:121 Около 270 псковичей старше 60 лет заключили брак в 2023 году – статистика 01.10.2024, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Старина и современность в архитектуре 01.10.2024, 13:050 Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
01.10.2024, 12:541 Более 69% дорог местного значения в Псковской области не отвечают нормативным требованиям 01.10.2024, 12:460 Иностранца лишили свободы за распространение наркотиков в Пскове 01.10.2024, 12:270 Проезд в автобусах подорожал в Пскове и Великих Луках 01.10.2024, 12:250 Область успешно реализует проекты по обновлению облика городов и поселков — Михаил Ведерников
01.10.2024, 12:130 Александр Козловский: Волонтеры внесли существенный вклад в помощь жителям Курской и Тверской областей 01.10.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о старте 81-го филармонического сезона 01.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 октября 01.10.2024, 11:550 Суд признал законным решение Псковского УФАС оштрафовать «Экопром»
01.10.2024, 11:510 Чехов в гостях у Гельдта 01.10.2024, 11:400 «Росгосстрах» завершает присоединение цифровой страховой «Пульс» 01.10.2024, 11:310 Два псковича вошли в состав сборной России по гребле 01.10.2024, 11:221 Сержик, Артём и Тим: названы самые популярные и редкие имена новорожденных псковичей
01.10.2024, 11:180 Александр Котов: День пожилого человека – дань жизненному опыту и мудрости 01.10.2024, 11:080 Пенсионеры могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 1 октября 01.10.2024, 11:040 Сбер повысил ставку по вкладам до 20% годовых 01.10.2024, 10:570 «Кузница»: Старина и современность в архитектуре – две вещи несовместимые?
01.10.2024, 10:530 Алексей Несмашный: Переезд учеников в школы №23 и №2 будет происходить волнами 01.10.2024, 10:500 Арт-флешмоб «Звучание ветра» на псковской набережной отменили из-за погоды 01.10.2024, 10:390 Два рейса до Талабских островов отменят в Псковском районе 01.10.2024, 10:310 Опасный мост через ручей восстановили на улице Гремячей в Пскове
01.10.2024, 10:221 Актер и кинорежиссер Василий Ливанов попал в больницу с инсультом 01.10.2024, 10:140 «Беседка»: Начало 81-го филармонического сезона в Пскове 01.10.2024, 10:091 Сбер профинансирует строительство жилого дома на улице Балтийской в Пскове 01.10.2024, 10:070 Реализация социального проекта «Нечужие дети» продолжается в Пскове
01.10.2024, 10:040 Отопительный сезон стартует в Псковском районе 01.10.2024, 09:590 Частые осадки и небольшая волна тепла ожидаются в Псковской области в октябре 01.10.2024, 09:500 Подросток пропал в Стругокрасненском округе 01.10.2024, 09:470 Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» поддерживают чистоту в Пскове
01.10.2024, 09:300 Новосокольнический суд дал наркосбытчику 3 года лишения свободы 01.10.2024, 09:150 Спрос на аренду квартир вырос на 20% с начала года 01.10.2024, 09:000 Гражданина Молдовы осудили за попытку провести более 50 кг наркотиков через госграницу в Псковской области 01.10.2024, 08:451 Почти 50% псковичей и жителей СЗФО мечтают о рабочей профессии для своих детей — аналитики
01.10.2024, 08:300 Последняя рабочая неделя октября станет шестидневной 01.10.2024, 08:150 Замначальника МЧС обвинили в организации поджогов и покушении на убийство бывшего подчиненного 01.10.2024, 08:000 Псков станет отправной точкой всероссийского фестиваля «Моя Россия: Музыкальное путешествие» 01.10.2024, 07:300 День пожилых людей отмечают в мире 1 октября
01.10.2024, 07:000 Международный день музыки празднуют 1 октября 30.09.2024, 22:360 Любовь Алексеева назначена председателем Арбитражного суда Псковской области 30.09.2024, 22:170 Владимир Путин присвоил почетное звание ветеринару из Псковской области 30.09.2024, 22:001 Как вызвать интерес у ребенка к учебе, ответила педагог
30.09.2024, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 1 октября 30.09.2024, 21:300 Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3% 30.09.2024, 21:232 Новая страховка для таксистов: забота о пассажирах или очередной побор? 30.09.2024, 21:200 В Пскове мужчины чаще проявляют инициативу в начале отношений – опрос
30.09.2024, 21:090 Размер пособия по беременности может стать 794 тысячи рублей 30.09.2024, 21:000 Елена Даньшова провела в великолукской школе урок о воссоединении новых регионов с РФ 30.09.2024, 20:400 Зону отдыха благоустроил ТОС в новоржевской деревне Седоговец 30.09.2024, 20:270 Соцфонд предложил проиндексировать страховые пенсии с апреля на 14,75%
30.09.2024, 20:200 Продолжаются поиски псковички с родинкой на верхней губе 30.09.2024, 20:000 16% родителей школьников Пскова возьмут отпуск в период осенних каникул – опрос  30.09.2024, 19:500 Первый этаж Поганкиных палат в Пскове будет закрыт по техническим причинам 1 октября 30.09.2024, 19:490 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках». ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru