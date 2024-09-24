Общество

Похолодание и дожди прогнозируют в Псковской области на следующей неделе

Похолодание до 0 градусов и умеренные дожди прогнозируются на территории Псковской области на следующей неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

На следующей неделе ожидается небольшое улучшение погоды. В субботу, 28 сентября, ожидаются дожди. Воскресенье и понедельник обещают быть солнечными. Воздух прогреется до +15 градусов.

«В ночь с понедельника на вторник ожидается понижение температуры ниже 0 градусов. С 1 октября это не будет считаться заморозками, так как у растений прошел их активный период роста и развития», - сказала Тала Нещадимова.

Со среды погода вновь станет дождливой, ожидаются небольшие и умеренные дожди на всей территории Псковской области. Дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов. Ночью от 3 до 8 градусов тепла.