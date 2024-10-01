ЖКХ

Общая техническая готовность псковского экотехнопарка составляет 39%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание, на котором обсудил ход строительства экотехнопарка по обработке и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО). Общая техническая готовность предприятия составляет 39%. Об этом губернатор Псковской Михаил Ведерников области сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

На объекте работают более 100 человек и 19 единиц техники.



По словам губернатора, возведение модулей экотехнопарка ведется параллельно друг другу. Для большинства корпусов – контрольно-пропускного, административно-бытового, технического, приемного и сортировочного – подготовлены бетонные основания. Ведётся монтаж несущих конструкций.

«Объект исключительно важный для нашего региона – экотехнопарк позволит области достичь показателей федерального проекта по сортировке и снижению захоронения ТКО, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию на территории Псковской области», - отметил Михаил Ведерников.