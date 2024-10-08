ЖКХ

Свыше 700 пусков газа выполнили в Псковском районе

Компании «Газпром межрегионгаз Псков» за весь период программы догазификации выполнили 738 пусков газа в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей личной странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В ходе районного штаба по догазификации, в котором приняли участие представители компании «Газпром межрегионгаз Псков», специалисты по социальной защите населения Псковского района и главы волостей обсудили следующие вопросы:

решение проблемных моментов подведения газа к участкам жителей;

своевременное восстановление дорожного покрытия и общего благоустройства;

актуализация графика очередности проведения строительно-монтажных работ;

выдерживание темпов проведения работ по догазификации в целом, несмотря на предстоящие погодные условия.

Наталья Федорова напомнили, что в программу социальной догазификации, которая является бессрочной, в Псковском районе вошли 57 населенных пунктов.

В настоящее время, по информации начальника службы догазификации «Газпром газораспределение Псков» Дмитрия Гудкина, подрядчики активно работают в 31 населенном пункте района, за весь период программы догазификации выполнено 738 пусков газа, еще 136 домовладений готовы к пуску газа.

Специалист территориального отделения социальной защиты обозначила льготные категории граждан, кому положено возмещение части затрат при догазификации. В 2024 году выделены более 5 млн рублей из регионального бюджета для этой категории граждан.