ЖКХ

Тепловая камера на улице Рельсовой в Пскове кишит тараканами из-за «столовой» для кошек

Сотрудники «Псковских тепловых сетей» пожаловались на то, что тепловая камера на улице Рельсовой в Пскове кишит тараканами из-за халатности местных жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Как отметили в ПТС, в камере созданы идеальные условия для размножения насекомых, поскольку заботливые местные жители оборудовали здесь «столовую» для беспризорных домашних животных.

«Здесь тепло и много корма», — отмечают специалисты.

Однако тараканы стремятся расширить свои ареалы обитания и уже начали проникать в подвалы и квартиры соседних домов, вызывая недовольство местных жителей.

Сотрудники участка №7 уже предприняли множество попыток справиться с нашествием, включая обработку кипятком и химикатами, но все усилия оказались тщетными. В связи с этим «Псковские тепловые сети» призывают жителей подготовить коллективное письмо в управляющую организацию с просьбой о профессиональной обработке помещений от насекомых.

Также предприятие анонсировало запуск новой рубрики, в которой будут исследоваться подземные помещения многоквартирных домов.

«Жители должны знать, какие бомбы замедленного действия находятся в их подвалах», — подчеркивают представители «Псковских тепловых сетей».