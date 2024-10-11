ЖКХ

Александр Козловский проверил результаты ликвидации Псковской городской свалки

В рамках парламентского контроля депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский 11 октября проверил результаты ликвидации Псковской городской свалки. Работы были завершены в прошлом году в рамках федерального проекта «Чистая страна», сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский в соцсети «ВКонтакте»

В ходе выезда Александр Козловский оценил качество проведенных инженерных изысканий и ликвидацию свалки ТБО. В своей публикации он отметил, что в перспективе на месте объекта после его рекультивации может быть обустроена рекреационная зона.

Также он поделился тем, что аналогичные проверки проводят в других регионах страны. Позже итоги рейдов будут аккумулированы и обсуждены на заседании профильного думского комитета.

«Проект "Чистая страна" стартовал 5 лет назад, и к концу этого года должна быть ликвидирована 191 свалка ТКО. Реализация проекта будет завершена в 2024 году», - подытожил Александр Козловский.