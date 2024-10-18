ЖКХ

Три несанкционированные свалки ликвидировали в Палкинском и Печорском районах

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура оперативно отреагировала на сообщения о несанкционированных местах скопления мусора в Палкинском и Печорском районах, поступившие в сентябре на народную карту «Зеленого фронта». Три свалки уже ликвидированы, а оставшиеся три - под пристальным надзором. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МОО «Зеленый фронт».

Фото: МОО «Зеленый фронт»

Прокурорской проверкой установлено, что северо-восточнее деревни Браги на частном земельном участке размещены две несанкционированные свалки строительных и древесных отходов, пластика, стекла и мебели. Прокуратурой 17 октября направлено исковое заявление в Печорский районный суд с требованием обязать собственника ликвидировать захламления.

Там же, недалеко от деревни Браги, на землях с неразграниченной государственной собственностью оказались сброшенными строительные, коммунальные и прочие отходы. В адрес главы сельского поселения «Палкинская волость» внесено представление.

По информации Печорского лесничества, несанкционированные свалки вблизи Козлов, у озера Могильное и у Котьей Горы располагались на землях государственного лесного фонда. В настоящее время все они ликвидированы.