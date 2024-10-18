ЖКХ

Более 21 тысячи псковичей пользуются сервисом «Госуслуги. Дом»

В Псковской области зарегистрировано более 21 тысячи пользователей мобильного приложения «Госуслуги. Дом». Оно работает на базе данных ГИС ЖКХ и представляет собой современный и эффективный онлайн-сервис по решению вопросов в сфере ЖКХ в одном окне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

В сентябре в приложении появилась новая функция — коллективная заявка. В Псковской области ей уже воспользовались собственники 15 многоквартирных домов. Это совместное онлайн-обращение соседей, которое упрощает взаимодействие между инициативными жильцами и управляющей организацией. Коллективная заявка позволяет собственникам многоквартирного дома объединяться и отправлять одно обращение в управляющую организацию от всего дома. А управляющим организациям теперь не нужно формировать ответы на несколько однотипных заявок — достаточно ответить на одно коллективное обращение, и ответ получат все соседи.

Приложение помогает собственникам квартир управлять домом с помощью мобильного устройства — передавать показания приборов учета, оплачивать ЖКУ и подавать заявки. Через него также можно голосовать на собраниях собственников, изучать планы капитального ремонта, контролировать отчеты управляющей организации, заказывать поверку приборов учета, а также страховать квартиру.

Также в приложении можно отправить заявку в управляющую организацию прямо через свой смартфон в любое время и в любом месте. Работу сервиса сопровождает умный чат-бот, который поможет классифицировать проблему, задаст уточняющие вопросы. К заявке можно добавить иллюстрирующие проблему фотографии. После отправки приложение сообщит регламентированные сроки ответа, а когда обратная связь поступит — пришлет уведомление. Ответ управляющей организации можно оценить. Если проблема так и не решилась, пользователь может пожаловаться в жилищную инспекцию. Помимо управляющей организации пользователь может отправить заявку в ресурсоснабжающую организацию или в службу поддержки.

В рамках дальнейшего развития приложения до конца текущего года в планах разработчиков добавить возможность использования Госуслуги. Дом владельцами индивидуальных жилых домов. Также прорабатывается возможность запуска режима несобственника. Таким образом, можно будет дать контролируемый доступ к функционалу приложения нанимателям жилья и решать вопросы ЖКХ за близких родственников.

Приложение является доступной для всех регионов легитимной онлайн-платформой для проведения общедомовых собраний, а также прямого общения собственников жилья с соседями с помощью удобных чатов.

Чтобы начать пользоваться приложением «Госуслуги. Дом» необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.