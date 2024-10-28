Минимальный размер взноса на капремонт на 2025 год обсудили псковские депутаты 

Вопрос о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2025 год обсудили на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Согласно документу, минимальный размер взноса на 2025 год относительно II полугодия 2024 года на основании проведенных расчетов составит:
1) для многоквартирных домов без лифта – 11,58 рубля за квадратный метр;
2) для многоквартирных домов с лифтом – 13,24 рубля за квадратный метр.
Добавим, минимальный размер взноса за капитальный ремонт правительство области должно установить до 1 декабря.
В ответ ему пояснили, что дополнительные средства на ремонт домов в Печорах выделили из федерального бюджета. А Фонд капитального ремонта Псковской области производит расчет прогноза собираемости на каждый период, а на основании этих данных формируют список домов. При этом ни одно муниципальное образование не идет по «отдельным спискам».