ЖКХ

Минимальный размер взноса на капремонт на 2025 год обсудили псковские депутаты

Вопрос о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2025 год обсудили на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно документу, минимальный размер взноса на 2025 год относительно II полугодия 2024 года на основании проведенных расчетов составит:

1) для многоквартирных домов без лифта – 11,58 рубля за квадратный метр;

2) для многоквартирных домов с лифтом – 13,24 рубля за квадратный метр.

Добавим, минимальный размер взноса за капитальный ремонт правительство области должно установить до 1 декабря.

«Нам приходится отвечать перед жителями. Мы убедим граждан в необходимости повышения. Это важно и нужно. Но за 2023 год отремонтировали 208 домов. Как формируется перечень? Почему в Печорском районе 30 домов, а в Островском - 14», – поинтересовался член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов.

В ответ ему пояснили, что дополнительные средства на ремонт домов в Печорах выделили из федерального бюджета. А Фонд капитального ремонта Псковской области производит расчет прогноза собираемости на каждый период, а на основании этих данных формируют список домов. При этом ни одно муниципальное образование не идет по «отдельным спискам».