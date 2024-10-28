ЖКХ

Как температура батарей зависит от погоды, объяснили псковичам

Как температура батарей зависит от погоды, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Изображения: МП Пскова «Псковские тепловые сети»

Когда наступает зима, тепловые сети меняют летние ремонты на зимние задачи: нужно поддерживать комфортную температуру в домах. Но минус за окном может колебаться от -1°С до -30°С, и от этого зависит количество тепла, которое поступает в жилые помещения.

Тепло передается от котельной к потребителям через специальные тепловые сети, по которым циркулирует теплоноситель – очищенная вода. Котельная нагревает её и отправляет в дома через подающий трубопровод, а затем возвращает охлажденную воду обратно на нагрев. Этот процесс называется циркуляцией.

Когда на улице холодно, потребность в тепле увеличивается. Например, чтобы обогреть дом при -30°С, нужно либо увеличить скорость циркуляции, либо повысить температуру теплоносителя. В основном тепловые сети изменяют именно температуру.

Как именно тепловые сети решают, насколько повысить её? Для этого существует температурный график. Он показывает, какая должна быть температура теплоносителя в зависимости от погоды. Например, при -1°С на подающем трубопроводе должно быть 72°С, а при -20°С – уже 115°С. В мороз при -30°С температура может достигать 130°С.

Аварийно-диспетчерская служба дважды в день корректирует параметры температуры и давления в системе, опираясь на прогноз погоды. Если температура на улице стабильна, настройки остаются прежними.

Температурный график обязаны соблюдать, в первую очередь, тепловые сети, ведь слишком низкая температура на подаче может привести к замерзанию зданий, а слишком высокая – к дискомфорту для жителей. Однако и управляющие компании должны эффективно забирать тепло и возвращать охладившуюся воду. Если они не справляются, это может повлечь штрафы.

Важно понять, что низкий или высокий КПД котельной приводит к большим расходам, так как нужно больше топлива и энергии. От качества теплоснабжения напрямую зависит комфорт в домах, заключили в ПТС.