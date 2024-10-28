ЖКХ

Часть затрат регоператора на спецтехнику заложена в тариф по обращению с ТКО - комитет по ЖКХ

Часть затрат регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на приобретение спецтехники заложена в тариф по обращению с ТКО. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в рамках парламентского часа на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В докладе вы упомянули, что у регоператора имеется 58 единиц техники и 6 прицепов, они приехали с этим? Или это ляжет на плечи населения в будущем?» - поинтересовался заместитель председателя регионального парламента Армен Мнацаканян (фракция «Единая Россия»).

«Это техника, приобретенная компанией в лизинг. Сейчас в тарифе есть составляющая, в том числе лизинг, который был у предыдущего регионального оператора», - ответила Ксения Григорьева.