ЖКХ

Коммунальные службы Великих Лук перешли в режим повышенной готовности

В Великих Луках продолжаются дожди, и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Ночью и утром сотрудники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» внимательно следили за местами, где возможны подтопления.

По информации коммунальных служб, за ночь видимых подтоплений не было обнаружено. Системы ливневой канализации функционировали в штатном режиме, что позволило избежать серьезных проблем с водоотведением.