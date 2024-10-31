Общество

В Псковской области прогнозируются ливни и шквалистый ветер

В связи с прогнозируемыми погодными условиями в регионе подготовили 200 единиц спасательной техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале компании «Россети».

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.