Энергетики восстановили 4820 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» восстановили 4820 км линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях после урагана со снегопадом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.
Фото: «Россети Северо-Запад»
Энергетики включили 241 линию электропередачи и 3149 трансформаторных подстанций.
В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. На смене 189 бригад, задействованы 199 единиц техники.
Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.