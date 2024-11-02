ЖКХ

Энергетики восстановили 4820 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» восстановили 4820 км линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях после урагана со снегопадом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.

Фото: «Россети Северо-Запад»

Энергетики включили 241 линию электропередачи и 3149 трансформаторных подстанций.

В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. На смене 189 бригад, задействованы 199 единиц техники.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.