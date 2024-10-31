Общество

За сутки ликвидированы почти все последствия ураганного ветра - Борис Елкин

За сутки ликвидированы почти все последствия ураганного ветра. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Благодарю сотрудников коммунальных служб города за оперативное устранение последствий ураганного ветра. По отсутствию уличного освещения все заявки направлены в "Россети". Работы не останавливаются!» – сказал Борис Елкин.

Он отметил, что за сутки ликвидированы почти все последствия - убраны повалившиеся деревья, восстановлены дорожные знаки и устранены места подтопления.